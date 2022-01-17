Все афганские девочки вернутся в школы весной - Талибан

Новые правители Афганистана из движения "Талибан"* говорят, что надеются открыть все школы в стране в конца марта, сообщил их представитель агентству Ассошиэйтед Пресс в субботу, предложив первые сроки выполнения ключевого требования международного сообщества.

С момента захвата власти талибами в середине августа девочкам в большинстве районов Афганистана не разрешалось возвращаться в школу после 7 класса. Международное сообщество, не желающее официально признавать правительство талибов, опасается, что они могут «ввести такие же жесткие меры, как во время их предыдущего правления 20 лет назад».

Забихулла Муджахид, который также является заместителем министра культуры и информации Исламского эмирата Афганистан, сказал, что их департаменты образования намерены открыть классы для всех девочек и женщин после афганского Нового года, который начнется 21 марта. Напомним, что Афганистан, как и соседний Иран, придерживается солнечного календаря (хиджри шамси).

Образование для девочек и женщин - "это вопрос возможностей", - сказал Муджахид в интервью.

По его словам, девочки и мальчики должны быть полностью разделены в школах, добавив, что самым большим препятствием до сих пор было найти или построить достаточное количество общежитий, в которых девочки могли бы жить, посещая школу. В густонаселенных районах недостаточно иметь отдельные классы для мальчиков и девочек - необходимы отдельные школьные здания, сказал он.

"Мы не против образования", - подчеркнул Муджахид, выступая в кабульском офисном здании с мраморными полами, в котором когда-то располагалась прокуратура Афганистана и которое талибы обустроили под свое министерство культуры и информации.

Запрет талибов до сих пор был непостоянным и варьировался от провинции к провинции. Девочкам не разрешили вернуться в классы государственных школ после 7 класса, за исключением примерно 10 из 34 провинций страны. В столице, Кабуле, частные университеты и средние школы продолжают работать без перебоев. Большинство из них небольшие, и классы всегда были разделены.

"Мы пытаемся решить эти проблемы к следующему году", чтобы школы и университеты могли открыться, сказал Муджахид.

Международное сообщество скептически относится к заявлениям талибов, говоря, что будет судить о них по их действиям - даже сейчас, когда оно пытается выделить миллиарды долларов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, которая, как предупредил на этой неделе глава ООН, может поставить под угрозу жизни миллионов людей.

В условиях разрушения системы обслуживания и спорадического отключения электричества в лютые холодные афганские зимы большинство людей полагаются на дрова и уголь для обогрева. Среди наиболее пострадавших - около 3 миллионов афганцев, которые живут как беженцы в своей стране, покинув свои дома из-за войны, засухи, бедности или страха перед талибами.

* - запрещены в РФ