Переговоры провалились: Кремль выбирает между позором или войной

Если ситуация в Казахстане пока поставлена на паузу, то прошедший первый тур переговоров НАТО и путинской России стал главной темой этой недели. Впрочем, не исключено, что он же станет и последним раундом этих переговоров.

Представители НАТО по их итогам пытались подсластить пилюлю, с одной стороны констатируя, что не собираются принимать ультиматум Кремля о гарантиях нерасширения своего блока, а с другой заявляя, что стороны решили продолжать переговоры, договорились договариваться, возобновить деятельность своих миссий в Брюсселе и Москве и т.д.

В свою очередь говорящие головы путинского режима переведя дыхание стали демонстрировать свое раздражение результатами переговоров. Эти и понятно - ведь не НАТО ставило ультиматум им, а они ему, а в такой ситуации фактический отказ НАТО от выполнения этого ультиматума означает их демонстративное унижение и заставляет их предпринимать какие-то действия, чтобы не выглядеть жалкими клоунами.

Поэтому сегодня Сергей Лавров разыгрывал представление в жанре "держите меня семеро". "Терпению России по поводу действий Запада пришел конец, мы запрягали долго, сейчас пора ехать", - угрожал он.

"На Украине создают англичане базы. Они строят базы на Азовском море. Нас это категорически не может устроить, это неприемлемый подход.

...Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", - и в том же духе.

К слову, в ответ на неоднократные угрозы Кремля о переходе к военным действиям в случае, если не будет принят ультиматум, и в самом НАТО, и в ряде входящих в него стран в эти дни также заявили, что блок к военному конфликту с Россией готов, хотя и не хочет его. То есть, кремлевские сами загнали себя в такую ситуацию, в которой им приходится выбирать между плохим и очень плохим сценариями.

Плохой сценарий это получив отпор, признать, что они по сути пытались взять НАТО на испуг и переходить к выполнению угроз, которыми был подкреплен их ультиматум, не собирались. То есть, называя вещи своими именами, унизиться не просто перед всем миром, но и перед своим "ядерным электоратом", которому они вешают на уши лапшу о величии страны, достигнутом под их руководством.

Еще худшим сценарием для них будет перейти от слов к делу. Хорошо по крайней мере то, что судя по всему на военную эскалацию с самим НАТО, которой пугают их наиболее отбитые пропагандисты, они идти не собираются, ибо понимают, чем она чревата для мира в целом и для них в частности. Да и НАТО со своей стороны не раз дало понять, что хотя и стоит с Украиной и будет оказывать ей всяческую помощь, воевать за нее с Россией не будет, так как она пока в этот блок не входит.

В такой ситуации скорее всего Кремль решится на войну с Украиной, которую ему фактически выставляют как приманку, чтобы заманить в капкан - ума-то не попасть в эту очевидную западню уже не осталось. Впрочем, вряд ли стоит ожидать войны с целью "ликвидации государства Украины", ее полномасштабной оккупации или раздела на две части, которой грезят околокремлевские шовинисты - похоже, что сил не хватит даже на это. В такой ситуации массированного удара по украинским военным частям, политическим и инфраструктурным объектам можно ожидать, но реальные наступательные действия при этом скорее всего будут сосредоточены на достаточно ограниченном участке фронта.

По мнению серьезных военных аналитиков, скорее всего это будет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, что позволит им заявить о "воссоединении Донбасса". Отдельной задачей в рамках этого плана может стать взятие Мариуполя и вообще попытка пробить сухопутный коридор в Крым по Азовскому побережью - в зависимости от того, насколько успешно пойдет наступление.

Сценарий этот будет очень плох для Кремля по многим причинам. Во-первых, введенные в ответ на него санкции могут отбросить российскую экономику в каменный век, фигурально выражаясь. И выдержит ли эта власть при всех ее репрессивных возможностях недовольство этим, которое придет на смену ура-патриотической эйфории, очень большой вопрос. Во-вторых, даже такая ограниченная военная операция может стать отнюдь не легкой прогулкой, учитывая боевой опыт уже имеющийся у украинской армии и косвенную поддержку, которая ей может быть оказана - оружием, инструкторами и т.д.

Конечно, нет ничего хорошего в этом сценарии и для Украины. С обеих сторон в таком случае опять погибнут тысячи людей, десятки тысяч станут беженцами, потерпит значительный урон экономика, инфраструктура. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский, рискуя утратой лица, просит сегодня у НАТО организовать переговоры между ним и Владимиром Путиным. Что ж, наверное, для президента это правильный шаг, но вот например советник Зеленского по вопросам военной политики Алексей Арестович считает, что украинская армия готова дать достойный отпор агрессору.

Словом, хотелось бы, чтобы выбирая между войной и позором, Кремль все-таки выбрал позор, благо, ему так или иначе позориться не привыкать. Но шансы военной развязки конфликта резко возрастают, и может случиться так, что выбрав войну Кремль не избежит позора, а получит еще и его как результат своего милитаристского авантюризма.