Военная база США в Албании: что это значит для Балкан?

Командование специальных операций США в Европе (SOCEUR) 6 января 2022 года объявило о своем решении "разместить штаб передового базирования SOF (Сил специальных операций) на ротационной основе в Албании". Хамза Карчич, профессор факультета политологии в университете Сараево, пишет на страницах TRT World что решение американцев отражает как стратегическую важность Албании, так и растущую нестабильность на Балканах.

Карчич добавляет, что решение, призванное расширить возможности SOF в достижении региональной стабильности, было принято с учетом стратегического расположения Албании.

Командующий SOCEUR, генерал-майор Дэвид Х. Табор, сказал: "Возможность быстрого перемещения и обучения на Балканах в тесной координации с другими союзными и партнерскими силами сделала Албанию лучшим местом для этих усилий".

Командующий SOCEUR Шон Фоертш также отметил членство Албании в НАТО, прочные отношения с албанским правительством, географическое положение страны и связь с балканскими транспортными узлами как причины, которые сделали это решение обоснованным. Премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал это решение, назвав его "фантастической новостью".

На самом деле, Албания предложила США создать военную базу на своей территории еще в 2018 году.

По мнению военного журналиста Джона Вандивера, такое решение ставит силы специального назначения вблизи "таких стран, как Греция, Косово, Черногория, Босния, Северная Македония и Сербия, где политическое, экономическое и военное влияние России неуклонно усиливается".

Это решение базирующегося в Штутгарте Командования специальных операций в Европе принято в период роста напряженности на Балканах. С конца 1990-х годов стабильность региона не вызывала такого беспокойства.

В настоящее время Босния переживает невиданный с окончания войны кризис, поскольку сербские националисты настаивают на разделении страны. Как будет развиваться этот кризис, станет ясно в ближайшие недели. В последние годы Сербия также вооружается, что вызывает тревогу и беспокойство ее соседей.

Новое правительство Черногории, находящееся у власти с конца 2020 года, демонстрирует шаткую приверженность западному альянсу. Северная Македония вступила в НАТО в 2020 году, но Болгария сейчас блокирует ее путь к членству в ЕС. В результате ситуация с безопасностью на Балканах сейчас более сложная, чем десять лет назад.

Это одна из причин, почему данное объявление столь значимо. Граничащая с Черногорией, Косово и Северной Македонией, Албания обеспечивает легкий доступ к государствам-преемникам Югославии. Кроме того, страна занимает стратегическое положение и имеет выход к Адриатическому и Ионическому морям.

Будучи некогда изолированной страной во времена холодной войны, Албания превратилась в стойко проамериканскую и прозападную страну. Бывшее коммунистическое государство вступило в НАТО в 2009 году. Албания направила свои войска в поддержку возглавляемой США коалиции в Афганистане и Ираке, тем самым укрепив свои проамериканские позиции.

Албания не в первый раз становится домом для базы великой державы. В годы холодной войны, в 1950-х годах, военно-морская база Паша Лиман в Албании была единственной советской базой в Адриатике, которая обеспечивала Советскому Союзу доступ к Средиземноморью. Однако это соглашение просуществовало недолго, поскольку диктатор Албании Энвер Ходжа разорвал отношения с Москвой.

В отличие от внешней политики Албании во время холодной войны, сейчас, несколько десятилетий спустя, Албания прочно укрепилась в Атлантическом альянсе. Новая база в Албании усиливает американскую мощь на Балканах. В соседнем Косово также размещены американские войска, поддерживающие мир в рамках миротворческих Сил для Косово (KFOR). Присутствие американских войск в Косово является гарантией безопасности для самого молодого государства в Европе.

Карчич подчеркивает, что для поддержания мира на Балканах в предстоящий неспокойный период США также должны рассмотреть возможность открытия передовой базы для Сил специальных операций в Боснии. Эта база может быть расположена в Тузле, где имеется поблизости аэропорт. Близость Тузлы к стратегически важному городу Брчко на северо-востоке страны может стать сдерживающим фактором для любой потенциальной эскалации насилия в ближайшие недели и месяцы.

Наряду с американским присутствием в Косово и объявленным расширением присутствия в Албании, база в Боснии способна стать четким сигналом о приверженности США миру и стабильности в регионе. В совокупности эти три базы могут стать основой безопасности под руководством США в этом уголке Европы. Не самая лестная для мусульманского мира возможно сть — по сути зависимость от американского порядка — но реалистично, один из лучших имеющихся вариантов для мусульманских стран Европы.