Суицид, болезни и дружеский огонь: главные враги израильской армии

Тридцать один израильский солдат погиб в течение 2021 года, сообщили израильские СМИ.

Кикар ХаШабат сообщил, что 11 солдат совершили самоубийство, добавив, что остальные были убиты "в результате несчастных случаев или во время военных операций".

"Десять солдат погибли в различных дорожных авариях, еще шесть умерли от болезней, и еще двое погибли в результате неизвестных несчастных случаев", - указал сайт на иврите.

В отчете отмечается, что в прошлом году были ранены 67 израильских солдат, по сравнению с 41 в 2020 году и 35 в 2019 году. Самым страшным врагом израильских солдат в прошлом году была названа коронавирусная инфекция.

Между тем вчера двое израильских военных были убиты дружественным огнем во время патрулирования вблизи их базы в Иорданской долине. Застреливший их сослуживец принял израильтян за палестинцев.

Два офицера роты из подразделения "Эгоз" Армии обороны Израиля были опознаны как 28-летний майор Офек Ахарон и 26-летний майор Итамар Эльхарар.

Согласно первоначальному расследованию, эти двое увидели подозрительного, по их мнению, человека рядом с армейской базой Наби Муса на Западном берегу реки Иордан и сделали предупредительные выстрелы в воздух. Другой солдат, очевидно, решил, что они стреляют в него, и выстрелил в них.

Ожидается, что начальник штаба армии Авив Кохави и начальник Центрального командования генерал-майор Иегуда Фукс поручат группе специалистов провести расследование.

Инцидент произошел через два месяца после того, как военные объявили об ослаблении правил открытия огня по людям, подозреваемым в краже оружия, что является постоянной проблемой в этом районе Западного берега. В сообщении говорится, что солдаты смогут стрелять при обоснованных подозрениях в краже оружия не только на базах и в закрытых военных зонах, но и на тренировочных площадках и везде, где присутствуют военные.

Пресс-секретарь армии, бригадный генерал Ран Кочав, сообщил Армейскому радио, что следователи проверят, могли ли новые правила применения оружия привести к смертельному несчастному случаю.

Позже он сказал, что "такой трагический инцидент происходит раз в несколько лет... но когда речь идет о командирах, офицерах, таком специальном подразделении... это еще больнее".