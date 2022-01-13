Пять заключенных Гуантанамо выйдут на свободу

Министерство обороны США объявило об освобождении еще пятерых заключенных из военной тюрьмы в Гуантанамо.

Трое из этих пяти заключенных являются выходцами из Йемена, один - из Сомали и еще один - из Кении.

Они провели в общей сложности 85 лет в тюрьме, открытой два десятилетия назад для пленников в так называемое "войне с терроризмом" после терактов 11 сентября 2001 года.

Задержанные, которым никогда не предъявляли обвинений, теперь утверждены к освобождению - решение об этом было принято после рассмотрения дел в ноябре и декабре - всего 18 из 39 человек, все еще содержащихся в тюрьме на военно-морской базе США на Кубе.

Среди тех, кто недавно получил разрешение на освобождение, - сомалиец Гулид Хасан Ахмед, которого также называют Гулед Хасан Дуран, кенийцы Мохаммед Абдул Малик Баджабу и Омар Мухаммад Али аль-Рамма, а также Моат Хамза аль-Альви и Сухейл аль-Шараби из Йемена.

Совет по периодической проверке Пентагона пришел к выводу, что все они не представляют угрозы для США.

Однако, как и в случае с другими уже утвержденными лицами, их освобождение может быть отложено, пока Вашингтон будет искать договоренности с другими странами, согласными их принять (в первую очередь с их собственными странами).

В настоящее время США не репатриируют йеменцев и сомалийцев из-за гражданских войн внутри этих стран.

Одобрения освобождений свидетельствуют об ускорении усилий администрации Байдена по урегулированию ситуации с 39 заключенными в Гуантанамо, после того как его предшественник Дональд Трамп фактически заморозил действия.

Во вторник исполнилось 20 лет со дня открытия тюрьмы в Гуантанамо, и международные правозащитные группы в очередной раз призвали закрыть ее, обвинив США в произвольном задержании сотен людей и незаконных пытках десятков человек.

В понедельник группа экспертов ООН по правам человека призвала Вашингтон "закрыть эту безобразную главу неослабевающих нарушений прав человека".

Сенатор США Дайана Файнстайн заявила, что заключенных, которым предстоит суд, включая организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда, можно судить в гражданских судах США, а не в секретной и проблемной системе военных комиссий.

"Теперь, когда война США в Афганистане закончилась, пришло время закрыть двери Гуантанамо раз и навсегда", - сказала Файнстайн.

Из 39 человек, все еще находящихся в Гуантанамо, 10 находятся в процессе судебного разбирательства, большинство - на стадии предварительного разбирательства, двое признали свою вину по обвинениям, связанным с терроризмом, а девять остаются в неопределенности, им не предъявлены обвинения и они еще не получили разрешения на освобождение.

Некоторые из этих девяти, по словам адвокатов защиты Гуантанамо, имеют проблемы с психическим здоровьем, что затрудняет представление доводов в пользу освобождения перед комиссиями или организацию будущей жизни на родине или в других странах.

Халиду Ахмеду Касиму, чье дело было рассмотрено в декабре, было отказано в освобождении, хотя представители Пентагона, ответственные за рассмотрение, признали, что он не является значимой фигурой в Аль-Каиде* или Талибане* и не представляет значительной угрозы.

Но они указали, что он часто не подчинялся должностным лицам в тюрьме Гуантанамо и не имел планов на будущее, если его освободят.

Комиссия "призывает заключенного немедленно приложить усилия к тому, чтобы он стал лучше выполнять свои обязанности и лучше справляться со своими эмоциями", - говорится в решении.

Она попросила его адвокатов представить план "относительно того, как будет осуществляться лечение его психических расстройств в случае его перевода" из Гуантанамо.

* - запрещены в РФ