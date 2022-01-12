Власти Казахстана должны сообщить число жертв беспорядков - Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International высказала возмущение в связи с тем, что власти Казахстана до сих пор не обнародовали данные о жертвах недавних беспорядков в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Точное число жертв в Казахстане в результате произошедших беспорядков и их подавления остается неизвестным. Власти к настоящему моменту объявили только количество жертв среди силовиков: их погибло по меньшей мере 18 человек. Что касается остальных жертв, то здесь нет никакой проверенной информации.

Так 9 января Telegram-канал КазТАГ опубликовал информацию о гибели 164 человек, однако позже министерство здравоохранения объявило, что эта информация не соответствует действительности.

«Молчание властей относительно числа жертв беспорядков и обстоятельств их смерти возмутительно. Информация о жертвах среди гражданского населения должна быть раскрыта немедленно», — заявила директор отделения Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс (Marie Struthers).

Также правозащитники заявили, что казахстанские власти должны освободить журналистов и общественных активистов, которые «были произвольно задержаны за освещение массовых протестов по всей стране за последнюю неделю», и предоставить информацию обо всех арестах, связанных с протестами. Считается, что силовики задержали в различных регионах Казахстана около 10 тысяч человек, которых подозревают в причастности к участию в незаконных митингах и беспорядках.

«Те из задержанных, кто не совершил международно признанных преступлений и был произвольно задержан, в том числе просто за нарушение чрезмерно ограничительного законодательства Казахстана о публичных собраниях, должны быть немедленно освобождены», — говорится в заявлении правозащитников.

Amnesty International обратила внимание властей Казахстана, что должно быть проведено эффективное и беспристрастное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, включая применение силы со смертельным исходом силами безопасности.

«Хотя ситуация в Казахстане, похоже, успокоилась, кризис еще далек от завершения. Сейчас нет ничего важнее, чем свободный доступ к независимой информации, полная ответственность за произошедшее и приверженность соблюдению прав человека в будущем», — отметила Мари Стразерс.

Независимые эксперты ООН также выступили с заявлением, в котором осудили применение смертоносного оружия против демонстрантов в Казахстане и злоупотребление термином «террористы», а также призвали прекратить насилие против участников акций протеста и обеспечить независимое расследование случаев их задержаний.

Ранее стало известно о задержании правоохранительными органами Казахстана редактора сайта Аltaynews.kz Дарына Нурсапара, в Актобе задержали и увезли в полицию собственного корреспондента сетевого издания Orda.kz Ардак Ерубаеву, а журналист Лукпан Ахмедьяров, адвокат Абзал Куспан и активист Бекнур Сражанов получили по 10 суток административного ареста. Всем им вменяется участие в незаконных митингах.