Израильские солдаты убили палестинского старика в ходе ареста на Западном берегу

Пожилой палестинец умер во время ареста израильскими силами в деревне Джильджилия на окраине Рамаллы на оккупированном Западном берегу, по словам его семьи и местных палестинских чиновников.

80-летний Омар Абдулмаджид Асаад ехал домой примерно в 2:30 утра в среду, когда его остановили израильские солдаты во время военной операции в этом районе.

Его племянник рассказал местным СМИ из больницы Рамаллаха, что "солдаты надели на него наручники, завязали глаза и поволокли по земле", а "когда они увидели, что он умер, они ушли".

Семья сказала, что у него были проблемы с дыханием, и он умер от сердечного приступа на месте происшествия. Глава Палестинского медицинского комплекса в Рамалле Ахмад Битави говорит, что Асаад был доставлен мертвым примерно в 5:30 утра.

Битави сказал, что в настоящее время врачи проводят комплексное сканирование его тела, и что его дело сейчас находится в судебно-медицинской экспертизе и прокуратуре.

Ясир Каттум, секретарь движения ФАТХ в Джильджилии, сообщил журналистам, что израильская армия проводила ночной рейд.

"Армия входила в Джильджилию две ночи подряд", - сказал Каттум, добавив, что в среду "армия устроила засады - либо для ареста молодежи, либо для какой-то операции по обеспечению безопасности".

По его словам, израильская армия остановила две другие палестинские машины, когда они арестовывали Асаада, после чего началась словесная перепалка с солдатами, во время которой проснулись соседи и тоже стали свидетелями происходящего.

"Люди наблюдали издалека - это было между домами. Они оставили его и ушли пешком".

Он сказал, что Абу Хани, как его называют в деревне, ранее перенес операцию на открытом сердце.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видны пластиковые наручники на запястье 80-летнего старика, который, судя по всему, подвергся нападению.

Глава местного совета Фуад Каттум в заявлении для местных СМИ сказал, что "то, что произошло с мучеником, - это полевая казнь и большое преступление, которое не должно остаться незамеченным".

"Мы требуем создания международного следственного комитета и привлечения к ответственности преступников".

Похороны Асаада состоятся в Джильджилии в среду днем.

Ночные военные рейды израильской армии - почти ежедневная практика на оккупированном Западном берегу, во время которых палестинцы подвергаются арестам, нападениям и убийствам. В 2021 году израильская армия провела 3 406 операций по обыску и аресту.