Палестинцы в израильских тюрьмах массово болеют ковидом

Среди палестинских заключенных в израильских тюрьмах участились случаи заболевания Covid-19, сообщил в воскресенье Клуб палестинских заключенных (КПП).

По меньшей мере 25 новых случаев заболевания ковидом были выявлены среди заключенных в израильской тюрьме Негев и еще шесть - в центре заключения Офер недалеко от Рамаллы, говорится в заявлении КПП.

Пресс-секретарь КПП Амани Сарахна сказала газете The New Arab, что "помимо 31 подтвержденного случая, есть потенциальные новые случаи в тюрьме Римон, где израильские власти изолировали целую секцию, после того как один из израильских охранников сдал положительный анализ".

"Палестинские заключенные в оккупационных тюрьмах живут в переполненных камерах: от шести до девяти заключенных в одной комнате размером не более шести метров на три", - сказала Сарахна.

"Им не хватает средств гигиены, которые они вынуждены покупать сами. Именно поэтому реальные цифры могут быть гораздо выше, особенно учитывая, что каждый день появляются новые случаи ареста", - добавила она.

Около 394 палестинских заключенных заразились ковидом с апреля 2020 года, по данным КПП.

Когда появились первые случаи, израильские власти наложили полный запрет на посещение палестинских заключенных почти на год, после чего снова разрешили посещения для вакцинированных членов семьи. В июле 2020 года израильский суд отказал палестинским заключенным в праве на физическое дистанцирование.

Израильские власти начали вакцинировать палестинских заключенных в январе 2021 года после давления со стороны правозащитных групп. За месяц до этого министр внутренних дел заявил, что палестинские заключенные получат вакцину только после того, как ее получат все граждане Израиля.

Состояние здоровья палестинских заключенных в израильских тюрьмах вызвало озабоченность правозащитных групп за последний год, особенно на фоне заявлений о пренебрежительном отношении врачей к примерно 600 больным заключенным.

В воскресенье палестинцы провели митинг в городе Рамалла на Западном берегу, требуя освобождения 50-летнего Насера Абу Хмейда, больного раком, после сообщения об ухудшении его состояния.

Насер Абу Хамид был переведен из тюрьмы в израильский медицинский центр Барзилай в Ашкелоне, где он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Организация заявила, что необходимость в искусственном дыхании "говорит о большой опасности для его жизни, тем более что он страдает от рака".

Абу Хамид, который находится в тюрьме с 2002 года, начал болеть в августе с болями в груди. Врачи обнаружили и удалили опухоль легкого.

Заключенного перевели обратно в израильскую тюрьму в Ашкелоне, где его состояние ухудшилось. КПП заявила, что его доступ к химиотерапии был намеренно отложен.

Абу Хамид - один из пяти братьев из одной семьи, приговоренных Израилем к пожизненному заключению. Шестой брат из той же семьи был убит израильскими войсками.