Саудовская Аравия готовится уже на днях депортировать в Китай уйгурского ученого

Уйгурский религиозный ученый (алим), задержанный без предъявления обвинений в Саудовской Аравии, может быть депортирован "в течение нескольких дней" в Китай, где ему грозит тюремное заключение и пытки, сообщает Middle East Eye со ссылкой на дочерей алима.

Аймадула Ваили, также известный как Хемдулла Абдувели, является одним из двух уйгуров, которым грозит неминуемая депортация в Китай из королевства.

Ученый отправился в Саудовскую Аравию в 2020 году по годовой визе из Турции, где он официально проживает, для совершения паломничества в Мекку. Но Ваили скрылся после того, как китайское консульство в Эр-Рияде потребовало его депортации.

Переезжая из одного уйгурского дома в другой, Ваили полагался на сеть уйгуров в Саудовской Аравии, чтобы обеспечить свою безопасность. Он опасался, что поездка в аэропорт приведет к его автоматической депортации.

Но в итоге в ноябре 2020 года он был пойман властями и доставлен в центральную тюрьму строгого режима Дахбан в Джидде, где он содержится без предъявления обвинений.

В беседе с MEE дочь Ваили Нурин Хемдулла и ее сестра сказали, что на прошлой неделе их отца видел саудовский судебный чиновник, который сказал ему, чтобы он был "морально готов" к депортации "в течение нескольких дней" в Китай.

Женщины сказали, что они разговаривали с одним уйгуром в Саудовской Аравии, наблюдающим за этим делом, который сказал, что судебный чиновник подтвердил это решение, несмотря на то, что оба мужчины не обвиняются ни в каких преступлениях ни в Китае, ни в королевстве.

"Мы не слышали голоса нашего отца больше года, и нам больно осознавать, что его могут отправить в Китай и разлучить с ним навсегда", - сказала Нурин.

"С тех пор как мы узнали о его возможной депортации, мы плачем без остановки. И всякий раз, когда мы думаем об этой разлуке, боль просто невыносима, и наше сердце каждый раз разрывается".

Пока неясно, когда Саудовская Аравия может депортировать двух уйгуров. Майя Ванг, старший исследователь Human Rights Watch по Китаю, также пообщалась с их семьями и призвала Саудовскую Аравию остановить депортацию.

"Саудовская Аравия не должна насильно возвращать этих двух уйгуров в Китай, где они, скорее всего, исчезнут в черной дыре", - сказала Ванг агентству MEE.

"Достаточно плохо, что Саудовская Аравия не желает критиковать наступление китайского правительства на ислам. Но насильственное возвращение их обратно - это шокирующий отказ от международного права".

Ван добавила, что родственники рассказали ей, что судебный чиновник также спросил Вайли и другого задержанного уйгура, знают ли они имена других уйгуров в Саудовской Аравии.

Всего несколько месяцев назад марокканский суд одобрил экстрадицию уйгурского активиста после того, как Пекин подал ордер на его арест через Интерпол.

Йидиреси Айшан, 34-летний отец троих детей с видом на жительство в Турции, был задержан марокканской полицией в Рабате после бегства в североафриканскую страну.

Остается неясным, почему Марокко одобрило экстрадицию Айшана после того, как Интерпол отменил выданный против него ордер на арест с "красным уведомлением".

Интерпол отменил "красное уведомление" в августе после того, как его генеральный секретариат получил новую информацию об Айшане.

В октябре 2020 года BBC News сообщила, что Саудовская Аравия и другие страны с мусульманским большинством, включая Египет и Объединенные Арабские Эмираты, сотрудничали с Пекином, чтобы депортировать уйгуров обратно в Китай.

Особое возмущение вызывает тот факт, что Саудовская Аравия готова депортировать уйгурских мусульман, которые приехали, чтобы совершить хадж (пятый столп ислама). Это не то, чего мы ждем от "Хранителя Двух святынь" и "государства таухида".