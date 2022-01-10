Иран пока что не собирается признавать Талибан, но ведет с ним переговоры

Иран еще не скоро официально признает Талибан* в качестве правительства соседнего Афганистана, заявило министерство иностранных дел страны после встречи с представителями талибов в Тегеране.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сказал, что воскресные переговоры на высоком уровне с представителями Талибана были "позитивными", но Иран все еще "не на стадии официального признания Талибана".

"Текущее состояние Афганистана вызывает серьезную озабоченность Исламской Республики Иран, и визит афганской делегации был в рамках этой озабоченности", - добавил он на пресс-конференции в понедельник.

Делегация талибов, возглавляемая министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки, встретилась со своими иранскими коллегами во главе с министром иностранных дел Хоссейном Амирабдоллахианом.

Это был первый подобный визит делегации Талибана с тех пор, как группа пришла к власти в августе прошлого года.

После падения Кабула официальная позиция Ирана заключается в том, что он признает талибов только в том случае, если им удастся сформировать "инклюзивное" правительство. С тех пор Иран и Талибан поддерживают контакты, а специальный иранский посланник Хасан Каземи-Коми совершил несколько поездок в Афганистан в последние месяцы.

Перед воскресной встречей обе стороны заявили, что хотят обсудить политические, экономические, транзитные вопросы и проблемы беженцев.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Ирана, в ходе встречи Амирабдоллахиан подверг критике "неправильную политику" США и их союзников в Афганистане и сказал, что США должны отменить свои санкции, руководствуясь гуманитарными соображениями, чтобы помочь афганскому народу и экономике.

Он также пообещал, что Иран продолжит отправлять гуманитарную помощь своему соседу, и добавил: "усилия ревностного народа Афганистана показали, что ни одна иностранная держава не может оккупировать Афганистан и властвовать над его народом".

Амирабдоллахиан также напомнил Муттаки об убийстве иранских дипломатов в Мазари-Шарифе в 1998 году во время осады консульства в контролируемом талибами Афганистане и сказал, что талибы теперь обязаны защищать дипломатические представительства.

В прошлом месяце между пограничными силами Ирана и талибами также произошло короткое столкновение в Хирманде, которое обе стороны позже назвали "недоразумением".

Муттаки сказал, что во время воскресной встречи новое афганское правительство подчеркнуло, что "оно не выступает против какой-либо из соседних стран".

По сообщениям, обе стороны также договорились о том, что будут назначены дальнейшие встречи между техническими делегациями для обсуждения вопроса о правах Ирана на воду из реки Гильменд.

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