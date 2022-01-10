Православный патриарх Иерусалима разозлил израильтян, рассказав о нападениях еврейских экстремистов на христиан

Греческий православный патриарх Иерусалима обвинил радикальные израильские группы в угрозе присутствию христиан в святом городе. Израильские официальные лица поспешили отвергнуть его заявление как «необоснованные».

В своей колонке в газете Times of London в субботу Феофил III сказал, что, по его мнению, целью еврейских экстремистов является вытеснение палестинской христианской общины из Старого города Иерусалима, где находятся священные для иудаизма, христианства и ислама места.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, включая Старый город, вместе с Западным берегом и сектором Газа во время войны 1967 года. После войны он аннексировал Восточный Иерусалим, что не получило международного признания.

"Наше присутствие в Иерусалиме находится под угрозой", - написал патриарх в статье, опубликованной на следующий день после празднования Рождества греческими православными.

"Нашим церквям угрожают израильские радикальные группы. От рук этих сионистских экстремистов христианская община в Иерусалиме сильно страдает", - сказал он.

"Наши братья и сестры становятся жертвами преступлений на почве ненависти. Наши церкви регулярно подвергаются осквернению и вандализму. Наши священнослужители часто подвергаются запугиванию".

Выделяя экстремистов как израильтян, критика Теофилоса была более личной и резкой, чем в коллективном заявлении глав других церквей Иерусалима перед Рождеством.

В их заявлении говорилось о "частых и продолжительных нападениях со стороны крайних радикальных групп", но они не стали называть их израильскими.

В опубликованном в прошлом году докладе Государственного департамента США о религиозной свободе во всем мире говорится, что христианские священнослужители и паломники продолжают сообщать о случаях, когда ультраортодоксальные евреи в Иерусалиме издеваются над ними или плюют на них.

Церковные группы уже некоторое время сообщают о случаях вандализма на религиозных объектах в городе. Феофил не назвал по имени ни одну из радикальных групп и не привел конкретных инцидентов.

В воскресенье израильский чиновник заявил, что реальность на местах для христиан якобы полностью отличается от того, что описал патриарх, сославшись на заявление министерства иностранных дел от 22 декабря, в котором опровергаются прежние утверждения церковных лидеров.

"Со дня своего основания государство Израиль привержено свободе религии и вероисповедания для всех религий, а также обеспечению свободы доступа к святым местам", - говорится в заявлении министерства.

"Заявление церковных лидеров в Иерусалиме особенно возмутительно, учитывая их молчание о бедственном положении многих христианских общин на Ближнем Востоке, страдающих от дискриминации и преследований" — попытались израильские чиновники съехать на тему «у мусульман еще хуже».

В своей колонке Феофил сказал, что радикалы, которых он критикует, "не являются представителями государства Израиль или еврейского народа", и призвал Иерусалим оставаться разнообразным "мозаичным сообществом" иудаизма, христианства и ислама.

В прошлом году патриарх вызвал возмущение, когда сообщил о планах продать около 27 акров церковной собственности двум израильским компаниям, стремящимся соединить поселение в районе Вифлеема с Иерусалимом. Израильские поселения считаются незаконными в соответствии с международным правом.

В то время православный центральный совет в Палестине, палестинская христианская общественная группа, осудила сделку стоимостью 39 млн. долларов США как такую, которая "разрушит экономику Вифлеема, основанную на туризме".

Православный патриарх Иерусалима в прошлом заключал крупные земельные сделки, включая договор аренды в 1951 году принадлежащей церкви земли в Западном Иерусалиме Еврейскому национальному фонду сроком на 99 лет. Сегодня на этой земле располагается большинство государственных учреждений Израиля, включая израильский Кнессет.