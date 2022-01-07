Американский судья приказал городу в Миссисипи позволить построить мечеть

Федеральный судья США обязал город в штате Миссисипи утвердить планы строительства мечети в этом районе. Иск был подан несколько месяцев назад, так как планы строительства были отклонены из-за антимусульманских предрассудков.

В понедельник судья вынес постановление, которое открывает путь к строительству мечети, запрещает затягивать получение каких-либо разрешений и заставляет власти города Хорн-Лейк, штат Миссисипи, выплатить строителям мечети 25 000 долларов за понесенные расходы, а также гонорар адвокатам истцов.

В ноябре Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал иск против Хорн-Лейк от имени Рияда Эльхайята и Махера Абуиршайда, соучредителей "Дома Бога Авраама", которые представили план участка под мечеть, "отвечающий или превосходящий" все требования, по словам сотрудников городской комиссии по планированию, на которых ссылается ACLU.

"Мы рады и испытываем облегчение от того, что можем продвигаться вперед в реализации наших планов по строительству мечети в Хорн-Лейк, которая станет важнейшим местным молельным домом для моей семьи и других мусульман в общине, где они смогут собираться и исповедовать нашу веру свободно и без дискриминации", - говорится в заявлении Эльхайята.

Хизер Уивер, старший штатный юрист программы ACLU по религиозной свободе, сказала: "Согласительное постановление, принятое сегодня судом, является важной победой для религиозной свободы. Оно подтверждает фундаментальный принцип, согласно которому правительство не может основывать свои решения на фанатизме в отношении конкретной веры".

Два соучредителя добивались строительства первой мечети в округе ДеСото, где, по их словам, мусульманские семьи лишены возможности посещать меечть. Местные мусульмане ввынуждены ездить в соседний штат Теннесси, чтобы посетить ближайшую мечеть.

Несмотря на наличие 13 церквей в городе Хорн-Лейк, в этом районе, где, по словам двух истцов, существует "процветающая" мусульманская община из 15-20 семей, нет ни одной мечети.

Однако их планы были первоначально отклонены комиссией и советом старейшин, руководящим органом города.

Согласно жалобе, совет заявил, что отклонил план на том основании, что мечеть создаст пробки и нарушит постановления о шуме. Но ACLU отверг этот аргумент, указав, что не было представлено никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, и что представленные планы не включали какие-то динамики или усилители шума.

В жалобе говорится, что члены совета показали истинную причину отклонения заявки: антимусульманскую предвзятость.

Согласно иску, один из членов совета заявил местным СМИ: "Мне все равно, что они говорят, их религия говорит, что они могут лгать или делать что угодно с евреями или язычниками, потому что мы не мусульмане".

"Если вы позволите им построить ее, они придут. Поэтому я думаю, что мы должны остановить это, пока она не появилась", - сказали исламофобы в совете.