Чечня и Ингушетия — лидеры по разводам в России

В Ингушетии и Чечне по итогам 11 месяцев 2021 года отмечен резкий рост числа разводов – на 318% и 263% соответственно. В других регионах Юга России и Северного Кавказа число разводов выросло не столь значительно. Такие данные приводит. Росстат.

В целом по стране за январь-ноябрь 2021 года заключено 859 тысяч браков и распалось 589 тысяч семей. Среди южных регионов наименьший рост числа разводов в 2021 году зафиксирован в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее.

Антилидером страны по разводам оказалась Ингушетия – если за 11 месяцев 2020 года здесь распались 434 семьи, то в прошлом году уже 1 381. В Чечне в 2021 году развелись 3 226 семей, годом ранее их было 1 225. Также значительное увеличение разводов отмечено в Дагестане.

Самыми брачующимися по итогам 11 месяцев 2021 года среди южных регионов оказались Краснодарский край (7,6 браков на тысячу жителей), Ростовская область (6,3 брака на тысячу жителей), а среди республик Северного Кавказа – Чечня (5 браков на тысячу жителей) и Кабардино-Балкария (4,8 брака).

Причины такого резкого роста числа разводов называются разные. Некоторые эксперты связывают рост числа разводов на Северном Кавказе с трудовой миграцией – молодые люди уезжают на заработки в более крупные и экономически развитые регионы, оставляя дома жен и детей. Со временем, при отсутствии устойчивых связей, такие семьи могут распадаться, а влияние традиции на обосновавшегося в крупном городе мужчину уже не так сильно.

Другие говорят, что развод в официальном ЗАГСе это ничто иное как хитрый способ получать пособие на матерей одиночек, при том, что настоящий никах остается незыблемым.