Два палестинца были убиты израильтянами на Западном берегу

Два палестинца были убиты в четверг в результате отдельных инцидентов на оккупированном Западном берегу: один человек был застрелен израильской армией у входа в лагерь беженцев Балата, недалеко от Наблуса, а другого, по сообщениям, сбил поселенец к западу от Рамаллы.

Бакир Хашаш, 21 год, был убит выстрелом в голову после того, как израильская армия вошла в пригород Наблуса Балата аль-Балад, сообщили палестинские медицинские источники и службы безопасности.

Источники в службе безопасности сообщили палестинскому информационному агентству Wafa, что израильские солдаты открыли огонь по палестинской молодежи, тяжело ранив Хашаша, который позже скончался от ран в больнице Наблуса.

Хашаш (на фото) стал первым палестинцем, убитым израильскими оккупантами в 2022 году.

Израильская армия заявила, что ее солдаты открыли огонь по вооруженному человеку, который сам открыл огонь по солдатам во время операции по задержанию подозреваемого, находящегося в розыске в Наблусе.

"Пострадавший был идентифицирован", - заявили в армии, добавив, что среди военнослужащих потерь нет, сообщает AFP.

Между тем, агентство Wafa также сообщило, что 25-летний Мустафа Фаланех был сбит поселенцем на израильском КПП Бейт Сира, к западу от Рамаллы.

Информационное агентство сообщило, что Фаланех из деревни Сафа направлялся к месту работы на территории, оккупированной после 1948 года.

По словам родственника, Фаланех, отец полуторагодовалой девочки, переходил улицу, когда его сбил на своей машине еврейский поселенец.