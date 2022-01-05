Уйгуры в Турции подали в суд на китайских чиновников

Девятнадцать членов уйгурской диаспоры в Турции подали в турецкую прокуратуру уголовное заявление против китайских чиновников, обвинив их в совершении геноцида, пыток, изнасилований и преступлений против человечности.

Адвокат Гюльден Сонмез заявил во вторник, что это было необходимо, поскольку международные органы не предприняли никаких действий против китайских властей, которых обвиняют в принудительном заключении миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств с 2016 года.

Китай сначала отрицал существование лагерей, но затем заявил, что они являются профессионально-техническими центрами и предназначены для борьбы с экстремизмом. Он отрицает все обвинения в злоупотреблениях.

Считается, что в Турции проживает около 50 000 уйгуров, с которыми турки имеют общие этнические, религиозные и языковые связи. Это крупнейшая уйгурская диаспора за пределами Центральной Азии.

Жалоба была подана во вторник в главную прокуратуру Стамбула.

"Международный уголовный суд уже должен был начать этот процесс, но Китай является членом Совета Безопасности [ООН], и это не представляется возможным в рамках такой динамики", - сказал Сонмез у здания главного суда города.

Вокруг адвоката собралось более 50 человек, которые держали фотографии пропавших членов семьи и плакаты с призывом привлечь к ответственности китайских чиновников.

Некоторые размахивали сине-белыми флагами движения за независимость Восточного Туркестана.

Жалоба касалась 116 человек, которые, по словам заявителей, все еще содержатся под стражей в Китае, и была подана против 112 человек, включая членов Коммунистической партии Китая, директоров и сотрудников трудовых лагерей.

"Турецкое законодательство признает универсальную юрисдикцию. Пытки, геноцид, изнасилования [и] преступления против человечности могут преследоваться в турецких судах, и преступники могут быть преданы суду", - сказал Сонмез.



Медин Назими, одна из тех, кто подал уголовное заявление, сказала, что ее сестру увезли в 2017 году, и с тех пор о ней ничего не было слышно.

"Я и моя сестра являемся гражданами Турции, поэтому я хочу, чтобы мое правительство спасло мою сестру", - сказала Назими.

Некоторые уйгуры, живущие в Турции, критикуют подход Анкары к Китаю после того, как две страны договорились о договоре об экстрадиции.

В марте министр иностранных дел Турции заявил, что соглашение аналогично тем, которые Анкара заключила с другими государствами, и отрицал, что оно приведет к высылке уйгуров обратно в Китай.

Некоторые лидеры турецкой оппозиции обвинили правительство в том, что оно игнорирует права уйгуров в пользу других интересов в отношениях с Китаем, что правительство отрицает.

В июле президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что для Турции важно, чтобы мусульмане-уйгуры жили в мире как "равноправные граждане Китая", но при этом отметил, что Турция уважает национальный суверенитет Китая.