В Индии арестованы организаторы онлайн-аукциона мусульманок

Полиция Индии сообщает, что арестовала трех подозреваемых в рамках расследования дела об онлайн-приложении, которое выставило на "аукцион" фотографии более сотни мусульманок, что стало еще одним случаем проявления ненависти к мусульманам Индии.

В последние дни несколько индийских мусульманок заявили в социальных сетях, что их фотографии были использованы без согласия для создания приложения с открытым исходным кодом на платформе GitHub, принадлежащей компании Microsoft и предназначенной для разработки открытого программного обеспечения.

Приложение называлось "Bulli Bai", это уничижительный термин для описания мусульманских женщин.

Отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Мумбаи в среду утром арестовал 21-летнего Майанка Равала из северного штата Уттаракханд, сообщило информационное агентство Press Trust of India.

Равал - третий арестованный по делу после Вишала Кумара, 21-летнего студента-инженера, и Шветы Сингх, 19-летней женщины, которую полиция подозревает в том, что она является главной обвиняемой.

Кумар был арестован в южном технологическом центре Бенгалуру, сообщили во вторник представители полиции Мумбаи, а Сингх была задержана в Уттаракханде.

В полицейской жалобе, поданной в воскресенье, Исмат Ара, журналистка из Нью-Дели, которсама попада на "аукцион", заявила, что это была попытка преследования мусульманских женщин.

"Указанный GitHub проявляет насилие, угрожает и намерен вызвать чувство страха и стыда в моем сознании, а также в сознании женщин в целом и мусульманской общины, чьи женщины подвергаются такому ненавистному нападению", - говорится в жалобе, которую Ара разместила в социальных сетях.

В прошлую субботу министр информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что GitHub подтвердил блокировку пользователя, создавшего приложение "Bulli Bai".

Приложение появилось всего через шесть месяцев после того, как аналогичное приложение под названием "Sulli Deals" выставило "на продажу" около 80 индийских мусульманок.

По делу "Sulli Deals" пока не было произведено никаких арестов.