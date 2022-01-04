Мелкая месть за Солеймани: американцы в Ираке второй день подряд сбивают беспилотники

Американцы сбили во вторник два вооруженных беспилотника, нацеленных на авиабазу на западе Ирака, сообщил представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ.

"Сегодня рано утром на иракской авиабазе Аль-Асад были обнаружены и уничтожены оборонительными средствами два стационарных беспилотника, оснащенных взрывчаткой", - сказал офицер.

"Попытка нападения была безуспешной. Все силы учтены".

Это уже второе подобное нападение на коалицию в Ираке за последние 24 часа.

В понедельник коалиция сбила два вооруженных беспилотника, нацеленных на ее комплекс в международном аэропорту Багдада.

Нападения произошли в тот момент, когда Тегеран и его союзники на Ближнем Востоке проводят эмоциональные мероприятия, посвященные второй годовщине ликвидации в понедельник иранского командующего генерала Касема Солеймани и его иракского заместителя в результате удара американского беспилотника в багдадском аэропорту.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в понедельник, что бывший президент США Дональд Трамп, отдавший приказ о нанесении удара, должен предстать перед судом за убийство, иначе Тегеран будет мстить.

Напомним, что войска коалиции перешли к обучению и консультативной роли после завершения боевой миссии в начале прошлого месяца.

"Хотя мы завершили боевую миссию, мы сохраняем неотъемлемое право на самооборону", - сказал офицер.

"Это нападения на иракские объекты и нападение на иракский народ и военных, которые его защищают".

"Мы сохраняем минимальное присутствие на иракских базах, у коалиции больше нет своих баз в Ираке".

Отметим, что несмотря на обещанную жестокую месть со стороны иранского режима, а также на прогнозы различных экспертов о вероятном начале полномасштабной региональной войны, никакого по настоящему страшного ответа Тегеран предоставить не смог. Более того, курс на деэскалацию в отношениях со странами Залива смерть Солеймани не смогла остановить. В итоге остаются лишь хулиганские акции вроде запуска беспилотников.