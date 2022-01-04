"Гермиона Грейнджер" поддержала палестинцев и люто разозлила израильтян

В понедельник посол Израиля в ООН обрушился с критикой на британскую актрису Эмму Уотсон после того, как звезда "Гарри Поттера", игравшая юную Гермиону Грейнджер, опубликовала в Instagram фотографию в знак солидарности с палестинцами.

В посте Уотсон поделилась фотографией с пропалестинского митинга с фразой: "Солидарность - это глагол". В описании Уотсон процитировала слова британско-австралийской активистки Сары Ахмед, которая сказала: "Солидарность не предполагает, что наша борьба - это та же борьба, или что наша боль - это та же боль, или что мы надеемся на одно будущее.

"Солидарность предполагает приверженность, работу, а также признание того, что даже если у нас нет одинаковых чувств, одинаковых жизней или одинаковых тел, мы живем на общей земле".

Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН, выступил в Твиттере с критикой актрисы, написав: "Выдумка может работать в «Гарри Поттере», но она не работает в реальности".

"Если бы это было так, магия, используемая в мире волшебников, могла бы устранить зло ХАМАС (который угнетает женщин и стремится к уничтожению Израиля) и ПА (которая поддерживает террор). Я был бы за это!" - добавил он.

Его комментарии появились вскоре после того, как Дэнни Данон, бывший посол Израиля в ООН, также обрушился с критикой на Уотсон.

"10 баллов снимаются с Гриффиндора за антисемитизм", - написал Данон в Твиттере.

Пользователи социальных сетей обрушились на Эрдана и Данона за их комментарии, причем даже многие евреи заявили, что израильские дипломаты своей клоунадой "ослабили внимание к реальным случаям антисемитизма".

Лия Гринберг, со-исполнительный директор Indivisible Project, некоммерческой организации, основанной в 2016 году в ответ на избрание Дональда Трампа президентом, заявила, что высказывания Данон были "прекрасной демонстрацией абсолютно циничного и недобросовестного использования антисемитизма для блокирования основных проявлений солидарности с палестинским народом".

"Бывший посол Израиля в ООН называет Эмму Уотсон "антисемиткой" за выражение солидарности с палестинцами. За гранью пародии", - написал в Твиттере телеведущий Мехди Хасан.

Тем временем палестинский активист Мохаммед аль-Курд, который сыграл решающую роль в привлечении внимания международной общественности к насильственным выселениям палестинцев в оккупированном районе Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах, ответил: "Плачьте громче, это заставляет меня смеяться".

В настоящее время пост Уотсон в Instagram набрал более 600 000 "лайков" и более 47 000 комментариев. Первоначально фотография была размещена в мае группой Bad Activism Collective после того, как в результате последнего наступления Израиля на сектор Газа погибло более 250 палестинцев.