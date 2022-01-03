Турция: инфляция достигла уровня невиданного в правление Эрдогана

Годовой уровень инфляции в Турции в декабре достиг самого высокого уровня с 2002 года, то есть с тех пор как к власти пришла Партия справедливости и развития во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики Турции, показали, что в прошлом месяце инфляция выросла до 36,1 процента по сравнению с 21,3 процента в ноябре.

Высокий уровень инфляции означает, что цены на товары также выросли, а беднейшие слои турецкого общества не могут позволить себе предметы первой необходимости.

Напомним, что к моменту прихода к власти партии Реджепа Тайипа Эрдогана инфляция достигла 33,45 процента.

Последние данные поступают в связи с тем, что Турция переживает валютный кризис, турецкая лира потеряла 44 процента своей стоимости по отношению к доллару в прошлом году.

Прибыль в Турции также снизилась в последние месяцы из-за обвала лиры.

Валюта отскочила с исторического минимума 18,4 по отношению к доллару на прошлой неделе после введения государственной схемы защиты местных депозитов.

Последние данные показывают, что лира стоит 13,92 доллара за доллар.

Считается, что кризис лиры был вызван агрессивным снижением процентных ставок центральным банком. С августа банк снизил учетную ставку на 500 базисных пунктов, с 19 процентов до 14 процентов. Между тем, экспорт в ноябре подскочил на 33 процента, достигнув 21,5 миллиарда долларов, в то время как текущий счет имел профицит в 3,16 миллиарда долларов за октябрь.

Безработица также снизилась примерно на два процентных пункта, с 13,1 процента до 11,2 процента в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВВП вырос на семь процентов в третьем квартале 2021 года.

Однако экономическая политика правительства по-прежнему очень непопулярна среди инвесторов, поскольку инфляция растет, и ожидается, что в этом году она может составить 26 процентов ежегодно. Goldman Sachs заявил, что ожидает, что к середине 2022 года инфляция достигнет 40 процентов.

Эксперты также предупредили, что обесценивание лиры ложится огромным бременем на обычного гражданина Турции, который сейчас изо всех сил пытается сводить концы с концами на фоне роста цен.

Цены на хлеб выросли на 25 процентов только за последний месяц, в результате чего возникли длинные очереди людей у ​​субсидируемых пекарен, принадлежащих местным муниципалитетам.

Цены на муку подскочили на 300 процентов за год, в то время как другие основные товары, такие как молоко и сыр, выросли на 47 процентов из-за увеличения затрат.