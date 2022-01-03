Сербские полицаи празднуют под песни о геноциде мусульман

Отрицание таких преступлений как геноцид — явление распространенное, и кто им только не занимается. Но при этом можно сказать, что есть два подхода к отрицанию геноцида. Первый это когда представители стороны, совершившей геноцид, отрицают официально свои прошлые (или нынешние) военные преступления, и точно также внутри самих себя создают убедительное мнение, будто они ни в чем не виноваты, а если преступления и случались, то это были эксцессы.

А еще есть сербы. Да, Сербия как и ее Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, и как их союзники (Россия в первую очередь) всегда упорно отрицают причастность к геноциду в Сребренице или Косова. Но только на официальном уровне. Стоит отойти чуть-чуть в сторону от официоза, и мы увидим, как сербское мнение не только не отрицает резню в Сребренице, но и совершенно искренне гордится ей. Убийству мусульман в Сребренице сербы посвящают песни, поэмы и мемы.

На этом фоне даже удивительно, что песня сотрудников министерства внутренних дел Сербии, прославляющая геноцид, стала скандалом.

На вечеринке, организованной несколько дней назад в ресторане в Прибое на юго-западе Сербии, сотрудники Министерства внутренних дел Республики Сербия спели песню, прославляющую геноцид, сообщает портал istraga.ba.

«О, Сребреница, ты мне так дорога, я бы хотел, чтобы это повторилось еще три раза»

Запись была опубликована в Facebook членом управления полиции Прибоя Марко Пантовичем, но вскоре была удалена. Однако журналисты портала sandzakpress.net сохранили видео и опубликовали его на своем YouTube-канале.

Несколько человек из Прибоя подтвердили порталу подлинность видео, которое было снято во время празднования рождения ребенка одного из сотрудников МВД Сербии.

На видео видны Видосав Аврамович, заместитель начальника Регионального центра пограничной полиции Черногории, Марко Жуич, офицер Управления полиции Прибоя, Милойца Белович Миме, бывший помощник командира, а ныне начальник смены Регионального центра пограничной полиции, Марко Клисура, в отставке Командир отделения полиции Бригады, полицейские Горан Шалипур, Владан Янюшевич, Драган Зекович и несколько других сотрудников Управления полиции в Прибое.

Это не первый раз, когда в Сербии устраивают праздник под куплеты этой песни. Два года назад в Твиттере было распространено видео, на котором веселые гости пели песню, прославляющую геноцид.

Отмечается, что пока что никто из властей так не отреагировал на празднование. Да и что они могут сказать, когда геноцид в Сребренице считается нормой на уровне народной культуры? Положа руку на сердце, мы вряд ли вспомним такую популярность действительно геноцидной культуры где-нибудь еще (например в России). Разве что у тутси с хуту в Руанде, и то не факт.