Премьер-министр Судана подал в отставку на фоне беспорядков

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок подал в отставку на фоне жестоких репрессий силовиков по отношению к протестующим против переворота по всей стране.

Отставка Хамдока произошла менее чем через два месяца после того, как он был восстановлен в должности в рамках политического соглашения с военными.



В телевизионном выступлении в воскресенье он сказал, что необходимо провести круглый стол, чтобы прийти к новому соглашению о политическом переходе Судана к демократии.

«Я решил взять на себя ответственность и объявить о своей отставке с поста премьер-министра, и дать шанс другому мужчине или женщине этой благородной страны <…> помочь ей пройти через то, что осталось от переходного периода, к гражданской демократической стране», — заявил Хамдок,

Премьер отметил, что во время своей работы «пытался уберечь страну от скатывания к катастрофе». Он также призвал к диалогу для завершения перехода Судана к демократии.

Это заявление еще больше усугубляет неопределенность политического будущего Судана, спустя три года после восстания, которое привело к свержению многолетнего лидера Омара аль-Башира.



Хамдок сообщил группе политических деятелей о своем намерении уйти в отставку еще на прошлой неделе.



После военного переворота 25 октября под руководством генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, который подорвал процесс демократических преобразований в стране, Хамдок пережил всплеск своей популярности, когда его посадили под домашний арест.



Однако в течение нескольких недель ему пришлось столкнуться с отпором на улицах и среди политических групп, которые ранее поддерживали его, после того, как он заключил сделку с военными и был восстановлен в должности премьер-министра в прошлом месяце.



Сделка, которая включала освобождение политических заключенных и формирование независимого кабинета технократов, как ожидается, наткнется на многочисленные проблемы, особенно в отношении создания переходных институтов, позиции армии и даже формирования нового суверенного совета.



Тем временем на улицах Хартума продолжаются массовые антиправительственные протесты, направленные как против Хамдока, так и против военных.



Ранее в воскресенье силовики убили двух человек во время протестов, доведя число погибших в ходе протестов после переворота 25 октября до 56 человек, согласно документам Центрального комитета суданских врачей.



Комитет сообщил, что первому мужчине было около двадцати лет, и он умер от ранений в голову в столице Хартуме, а второй мужчина умер от выстрелов в грудь в Омдурмане.



