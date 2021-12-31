Шпионский скандал в американской мусульманской общине: шок и потрясение

Когда Халид Дада, молодой студент бакалавриата Университета штата Огайо, начал проходить практику в отделении Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) в Огайо, он никак не ожидал, что человек, которым он восхищался, будет назван организацией "шпионом". Издание Middle East Eye рассказало о недавнем шпионском скандале в американской общине штата Огайо (США) с перспективы Дада. Мы пересказываем их материал.

Ромин Икбал, юридический и исполнительный директор, возглавлявший отделение CAIR в Огайео с 2006 года, был человеком, которого Дада видел в офисе ежедневно. Он знал его как адвоката, которому люди доверяли, который был глубоко вовлечен в жизнь общества и помогал тем, кто попал в беду, выпутаться из плохих ситуаций.

Когда CAIR узнал, что Икбал якобы записывал и делился информацией о своей адвокатской деятельности с Investigative Project on Terrorism (IPT, Расследовательский проект о терроризме), группой, которая считается частью "сети исламофобии" в США, община в Колумбусе, штат Огайо, почувствовала себя потрясенной и преданной.

"Это был человек, к которому вы шли, когда ФБР стучалось в вашу дверь, а теперь этого человека обвиняют в работе на группу, планирующую ненависть к Исламу", - сказал Дада. "Это проблема всего общества, а не только CAIR-Огайо".

Обвинения

14 декабря компания CAIR-Ohio опубликовала заявление, в котором говорится, что Икбал делился информацией с антимусульманской группой и был уволен.

"В течение многих лет г-н Икбал тайно делился конфиденциальной информацией о нашей работе по защите гражданских прав - включая тайно записанные разговоры, стратегические планы и частные электронные письма - с антимусульманскими экстремистами", - сказал в заявлении Нихау Авад, национальный и исполнительный директор CAIR.

"Он сделал это в нарушение своих этических обязанностей перед организацией и своего морального долга по защите мусульманского сообщества Огайо".

Неделю спустя CAIR объявил, что второй человек, личность которого пока не разглашается, признался в сотрудничестве с IPT и якобы получал от основателя группы Стивена Эмерсона $3 000 в месяц, в общей сложности более $100 000 за четыре года, чтобы шпионить за мечетью в США и "записывать видных мусульманских лидеров". Этот человек не был членом CAIR.

"Одной из целей Эмерсона, как нам сказали, была защита израильского правительства путем дискредитации мусульман, занимающихся политической деятельностью и защитой прав человека", - заявили в CAIR.

Несмотря на то, что мусульмане подвергаются слежке со стороны правительства многочисленными способами на протяжении последних двух десятилетий, для сплоченной общины Колумбуса, где CAIR является огромной частью мусульманского опыта, новость все равно стала неожиданностью.

Middle East Eye связался с Икбалом, но не получил ответа.

IPT в своем заявлении сообщил, что "никогда не следил и не будет следить за широким американским мусульманским сообществом", но добавил, что без колебаний сообщит о таких группах, как CAIR, которые он обвинил в ведении "радикальной исламистской деятельности".

Джана аль-Ахрас, адвокат по иммиграционным делам, знает Икбала с детства, и была вовлечена в деятельность CAIR с юных лет.

"Роль CAIR заключается в том, что для того, чтобы быть продуктивным, нужно знать, кто является членом сообщества. Чтобы быть полезным, нужно быть вовлеченным. И он очень хорошо справился с этой ролью", - сказала она в интервью MEE.

После окончания юридической школы к ней часто обращались студенты университетов с вопросами о том, где они могут пройти практику или поработать в исследовательской сфере; она всегда направляла их к Икбалу.

"Я думаю, что страх, который испытывают люди, происходит скорее от шока. Когда ты знаешь кого-то так долго, кажется, что это самое маловероятное, что может произойти", - говорит Ахрас.

"Я думаю, что люди боятся того, что именно за информация была передана наверх. Что именно он искал и почему он искал это так долго?".

За увольнением Икбала последовало расследование, проведенное сторонним экспертом, нанятым национальной компанией CAIR. Представительство CAIR в Колумбусе обнаружило, что кредитная карта, которой распоряжался бывший директор, использовалась для совершения покупок в магазинах, торгующих оружием. По словам представителей организации, в офисе также была обнаружена посылка, отправленная по почте, в которой находились детали для винтовки AR-15.

"Когда кто-то работает в организации 15 лет, а потом выясняется, что 13 из этих лет он занимался шпионажем... что вы можете сделать в такой ситуации?" - спрашивает Ахрас.

"Ответ, по закону, - ничего, и я думаю, что это самое сложное".

Отчаянные поиски ответов

Через день после объявления CAIR Исламский культурный центр Нур готовился к сбору средств. Вскоре руководство центра решило отменить мероприятие в своей мечети и провести вместо него сеанс исцеления. Многие пришли, как лично, так и виртуально, отчаянно желая получить ответы.

Доктор Ронни Абаза, председатель правления центра и член правления CAIR-Огайо, объяснил, что подобная слежка имеет место не только в мусульманских группах, но и во всех организациях. И один из способов дальнейшего движения вперед, по его словам, заключается в том, чтобы организации не допускали "выскочек", мешающих им работать коллективно и вызывающих подозрения среди них.

"Что нам нужно сделать, так это признать, что здесь и там могут быть один или два человека, которые будут шпионить за нами, но подавляющее большинство людей преданы и увлечены этой работой", - сказал Абаза.

"Нам нечего скрывать. Руководство нашей [мечети] не делает ничего незаконного или такого, что могло бы вызвать подозрение у нашего правительства".

"Наш имам не говорит в хутбе (проповеди) ничего такого, чего бы он не сказал по телевизору или на публике, когда рядом находятся немусульмане".

Что дальше?

По словам Фатемы Ахмад, исполнительного директора Лиги мусульманской справедливости, для того, чтобы остановить такую слежку, необходимо предпринимать усилия на системном уровне, а не индивидуально.

Ахмад сказала MEE, что слышать о таких видах слежки очень неприятно и это является ужасным напоминанием о том, что мусульмане США не имеют права на личную жизнь.

Она объяснила, что такие группы, как IPT, санкционированы Службой внутренних доходов (IRS), налоговой службой правительства США. По сути, это означает, что IRS квалифицирует IPT как благотворительную организацию, которая может получать пожертвования.

"Нам нужен тщательный контроль за тем, как эти антимусульманские некоммерческие организации существуют и получают такие деньги", - сказала она.



Лига мусульманской справедливости оказывает давление на такие группы, как Fidelity Charitable, крупный фонд-донор в США, чтобы они исключили такие организации, как IPT, из своих учреждений.

«Если налоговая служба не хочет этого делать, то хотя бы фонды должны сказать: «Мы не станем разрешать давать деньги таким организациям», - сказал Ахмад.

"Мы должны посмотреть, почему существует IPT и почему у них есть бюджет в $3 млн, где они могут платить людям, чтобы делать что-то подобное. И мы должны посмотреть, что мы можем с этим сделать".

Но в более локальном плане члены сообщества должны изучить свои протоколы безопасности, добавила она.

Активисты, по ее словам, должны спросить: "Кому вы доверяете в своем окружении? Что произойдет, если кто-то придет в мечеть, а у него нет дома, где можно остановиться? Что мне делать, если я подозреваю кого-то в своей общине? Как мы заботимся друг о друге?".

Она объяснила, что члены общины должны призвать руководство своей мечети прекратить сотрудничество с организациями, которые проводили слежку, или организациями, настроенными против мусульман.

"Нам нужно посмотреть, с кем мы сотрудничаем, как мы продвигаем гражданские права для наших общин, используя принципы и честность, и как мы собираемся противостоять сотрудничеству с правоохранительными органами", - сказала она.

"Я думаю, это то, с чем люди сталкиваются. И нам нужно внимательно посмотреть на это".