Наследница Великих Моголов требует вернуть ей Красный форт в Дели

Обездоленная индийская женщина, утверждающая, что она является наследницей династии Великих Моголов, потребовала права собственности на внушительный дворец, в котором когда-то жили императоры великой мусульманской династии Хиндустана. Об этом сообщает Al Jazeera.

Султана Бегум живет в тесной двухкомнатной хижине, расположенной в трущобах на окраине Калькутты, и едва выживает на скудную пенсию.

Среди ее скромного имущества есть документы о браке с Мирзой Мохаммадом Бедаром Бахтом, который якобы является правнуком последнего правителя Индии из династии Великих Моголов.

Его смерть в 1980 году оставила ее без средств к существованию, и последние 10 лет она добивается от властей признания ее королевского статуса и выплаты ей соответствующей компенсации.

"Вы можете себе представить, что потомок императоров, построивших Тадж-Махал, сейчас живет в отчаянной нищете?" - спрашивает 68-летняя женщина.

Бегум обратилась в суд с требованием признать, что она является законной владелицей внушительного Красного форта 17 века, огромной крепости в Дели, которая когда-то была резиденцией Великих Моголов.

"Я надеюсь, что правительство обязательно восстановит справедливость", - сказала она. "Когда что-то кому-то принадлежит, это должно быть возвращено".

Ее дело, поддержанное сочувствующими участниками кампании, основывается на ее утверждении, что род ее покойного мужа можно проследить до Бахадур Шаха Зафара, последнего царствовавшего императора.

К моменту коронации Зафара в 1837 году империя Великих Моголов сократилась до границ столицного округа после завоевания Индии коммерческим предприятием британских купцов, известным как Ост-Индская компания.

20 лет спустя в результате грандиозного восстания, которое сейчас называют первой войной за независимость Индии, мятежные солдаты провозгласили 82-летнего старика лидером восстания.

Император, который был также известным поэтом, знал, что хаотичное восстание обречено, и неохотно стал формальным лидером.

Британские войска окружили Дели через месяц и безжалостно подавили восстание, казнив всех 10 оставшихся в живых сыновей Зафара, несмотря на капитуляцию королевской семьи.

Сам Зафар был сослан в соседнюю Мьянму, передвигаясь под охраной в повозке с быками, и умер без гроша в неволе пять лет спустя.

Многие здания Красного форта были снесены в годы после восстания, и комплекс пришел в упадок, пока колониальные власти не приказали отремонтировать его в начале 20-го века.

Сейчас он стал мощным символом свободы от британского правления.

Первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру поднял национальный флаг с крепостной стены форта в честь первого дня независимости в августе 1947 года, и этот торжественный ритуал теперь ежегодно повторяется его преемниками.

Судебное дело Бегум основывается на аргументе, что правительство Индии является незаконным владельцем собственности, которая, по ее словам, должна была перейти к ней по наследству.

На прошлой неделе Высокий суд Дели отклонил ее ходатайство как "пустую трату времени", но не принял решения о том, является ли ее претензия на императорское происхождение законной.

Вместо этого суд заявил, что ее команда юристов не смогла обосновать, почему аналогичное дело не было возбуждено потомками Зафара за 150 лет после его изгнания.

Ее адвокат Вивек Мор заявил, что дело будет продолжено.

"Она решила подать заявление в вышестоящую судебную коллегию, чтобы оспорить это постановление", - сказал он.

Бегум прожила нелегкую жизнь, даже до того, как овдовела и была вынуждена переехать в трущобы, которые теперь называет своим домом.

Ее муж, за которого она вышла замуж в 1965 году, когда ей было всего 14 лет, был старше ее на 32 года и зарабатывал немного денег как заклинатель, но не мог обеспечить их семью.

"Нищета, страх и отсутствие средств поставили его на грань", - добавила она.

Бегум живет с одним из своих внуков в маленькой хижине, делит кухню с соседями и моется в общем кране на соседней улице.

Несколько лет она держала небольшой чайный магазин рядом с домом, но его снесли, чтобы расширить дорогу, и теперь она выживает на пенсию в 6 000 рупий (80 долларов) в месяц.

Но она не теряет надежды, что власти признают ее законным бенефициаром имперского наследия Индии и Красного форта.

"Я надеюсь, что сегодня, завтра или через 10 лет я получу то, на что имею право", - сказала она. "С Божьей помощью я получу его обратно... Я уверена, что справедливость восторжествует".

Хотелось бы и нам в этом верить. Во всяком случае, прав она определенно имеет на него больше, чем нынешние правители Индии.