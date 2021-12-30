Кашмир: убиты шесть местных повстанцев и один индийский силовик

Индийские оккупанты в Кашмире убили шесть предполагаемых повстанцев в двух инцидентах за ночь, сообщила полиция, подытоживая очередной кровавый год на спорной территории.

"Шесть боевиков, включая двух граждан Пакистана, были убиты в двух отдельных столкновениях с силовиками в районах Анантнаг и Кулгама в Кашмире", - заявил в четверг начальник полиции региона Виджай Кумар.

Один солдат индийской армии также был убит в перестрелках, произошедших в южном Кашмире, сказал Кумар.

Повстанческие группировки воюют с индийцами уже более 30 лет, требуя свободы для региона или его объединения с соседним Пакистаном, который также контролирует часть региона.

По официальным данным, с августа 2019 года, с тех пор как Дели отменил ограниченную автономию региона, в Кашмире были убиты по меньшей мере 380 повстанцев, около 100 гражданских лиц и более 80 силовиков.

В этом году число погибших составило 264 человека, по сравнению с 321 в 2020 году, согласно данным Портала о терроризме в Южной Азии.

По данным полиции, после активизации военных операций против повстанцев число местных бойцов впервые за десятилетие сократилось до менее чем 100 человек.

На этой неделе Кумар, начальник полиции, сообщил газете Economic Times, что около 70 процентов молодых людей, вступивших в ряды повстанцев в этом году, "были либо убиты, либо арестованы".

Большинство арестованных содержатся под стражей в соответствии с жестким антитеррористическим законодательством, называемым Законом о предотвращении незаконной деятельности (UAPA).

Закон позволяет держать людей под стражей в течение шести месяцев - часто с перерывами - без предъявления обвинений, а освобождение под залог практически невозможно.

Одним из тех, кто находится под стражей с ноября, является Хуррам Парвез, координатор программ уважаемой правозащитной группы - Коалиции гражданского общества Джамму Кашмира (КГОДК).

1 декабря Управление ООН по правам человека раскритиковало арест и заявило, что UAPA "вызывает серьезную озабоченность в связи с правом на презумпцию невиновности, а также другими правами на надлежащий процесс и справедливое судебное разбирательство".

Индийское правительство заявило, что это мнение ООН "свидетельствует о полном непонимании проблем безопасности, с которыми сталкивается Индия в связи с трансграничным терроризмом".

В начале этого года в спорном регионе прокатилась волна убийств мирных жителей, причем повстанцы, похоже, выбирали в качестве мишеней некашмирцев, включая рабочих-мигрантов, а также членов индуистского и сикхского меньшинств в долине Кашмира, где большинство населения составляют мусульмане.

Индийские войска в сильно милитаризованном регионе, численность которых оценивается в 500 000 человек, ответили широкомасштабными репрессиями.

Индия давно обвиняет Пакистан в разжигании восстания в Кашмире, находящемся под управлением Индии. Исламабад отрицает это обвинение, заявляя, что он лишь оказывает дипломатическую и моральную поддержку самоопределению кашмирского народа.