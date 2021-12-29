Таджикистан договорился с талибами о поставке электроэнергии в Афганистан

Энергетические компании Таджикистана и Афганистана заключили контракт на поставки таджикской электроэнергии в 2022 году. Документ подписали главы Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Хафиз Мохаммад Амин и госэнергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода, сообщает «Фергана» со ссылкой на компанию DABS. Объемы поставок и покупная стоимость таджикского электричества не указаны.

В «Барки точик» уточнили, что документ был подписан 26 декабря в Ташкенте. В соответствии с договоренностью, Афганистан будет получать в весенне-летнем периоде (май-сентябрь) ежесуточно 400 МВт*ч таджикской электроэнергии, а в осенне-зимнем периоде (октябрь-апрель) — 25-30 МВт*ч, что «не повлияет на общий баланс энергоснабжения» в Таджикистане.

Стороны также подписали документ о поставках электроэнергии в июле-декабре текущего года, который не был своевременно оформлен «из-за политических событий в Афганистане», говорится в сообщении. Участники встречи выразили заинтересованность в реализации регионального энергетического проекта CASA-1000 и строительстве линии электропередачи 500 кВ между странами.

В октябре сообщалось, что Афганистан задолжал соседним странам-экспортерам электроэнергии — Узбекистану, Таджикистану, Туркмении и Ирану — 62 млн. долларов В DABS тогда заверили, что долг будет погашен в ближайшее время. DABS попросила Миссию ООН по содействию Афганистану предоставить 90 млн. долларов для погашения задолженности перед соседями. Долги планировалось вернуть также за счет продажи имущества должников и бывших чиновников, которые сбежали из страны. По данным DABS, после прихода к власти «Талибана»* собираемость оплаты за электричество упала на 70%.

Примечательно, что Таджикистан — единственная страна в регионе, не имеющая политических отношений с талибами. Президент Эмомали Рахмон заявил о непризнании правительства, сформированного талибами, и призвал его сделать более инклюзивным. Но как видим, политические разногласия не мешают энергетическому бизнесу. Более того, возможно что переговоры энергетических ведомств двух стран это единственная сфера, где контакты явно признаются.

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