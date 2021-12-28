Египетский суд призвал правительство спросить с Франции за убийство египетского офицера в 1956 году

Месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным, как утверждает известная поговорка. Видимо так решили и в Египте, где высший суд призвал правительство подать в суд на Францию за убийство захваченного египетского офицера во время Суэцкого кризиса 1956 года.

Документы, опубликованные новостным сайтом Arabi21, свидетельствуют о том, что Кассационный суд Египта утверждает, что убийство нарушило Женевские конвенции.

"Местные египетские суды не обладают юрисдикцией в международном преследовании Французской Республики, что обуславливает необходимость извлечения выгоды из судебного решения и передачи его в международные суды", - говорится в документах.

Суд отметил, что письмо комиссара Международного комитета Красного Креста от 1957 года и данные министерства обороны Египта могут быть использованы в качестве доказательства против Франции, поскольку они указывают на то, что офицер был арестован безоружным, а затем убит.

Семья офицера требует от французского правительства выплаты компенсации в размере 10 млн. евро и официальных извинений, говорится в документах.

Arabi21 сообщает, что правительство Египта проигнорировало совет.

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как суд вынес свое заключение, но правительство не выполнило решение суда и не предприняло никаких действий на международном уровне, чтобы воспользоваться процедурами, предоставленными ему для судебного разбирательства с французским правительством в связи с убийством офицера.

Суд указал, что «постановление о том, что египетские суды не обладают юрисдикцией для рассмотрения дела, не влечет за собой прекращения права, на основании которого было возбуждено дело».

Иск подали члены семьи Рамадан, наследники офицера египетской армии, против посла Франции в Египте.

В материалах иска говорилось, что их прадед был офицером египетских вооруженных сил в звании старшего лейтенанта во время трехсторонней агрессии против Египта в 1956 году, и французские войска захватили его, а затем убили, пока он был без оружия.

Учитывая важность отношений с Францией для хунты Сиси можно не сомневаться, что дело никуда дальше не пойдет. По крайней мере пока.