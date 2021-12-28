Истанбул: одно из самых популярных женских имен в Сомали

Сомали и Турцию связывает долгая история, уходящая корнями в османскую эпоху, когда турки сыграли огромную роль в борьбе за независимость Сомали против британской колониальной империи.

Сомалийские дервиши, возглавляемые военным и религиозным лидером Сайидом Мохамедом Абдулле Хасаном, одним из героев независимости страны, боролись против британского владычества в 1856-1920 годах. Их поддерживали османы.

По словам президента Сомали, в стране можно найти исторические мечети, построенные османами сотни лет назад, особенно в портовых городах, и они являются примером турецкого влияния, которое прослеживается по всей территории Сомали.

Турция не только оказала культурное влияние на Сомали. Хорошие отношения между двумя странами, сложившиеся за десятилетие, позволяют туркам и сомалийцам легко интегрироваться в Сомали и Турции соответственно.

Значительная сомалийская диаспора живет в Турции, а в Сомали также есть значительная турецкая диаспора, включая бизнесменов, врачей, инженеров и гуманитарных работников.

"Если вы поедете в Турцию и найдете возможность посетить Стамбул или Анкару, вы увидите, что сомалийская диаспора легко интегрировалась в общество, ведет бизнес, посещает университеты, и все это потому, что Турецкие Авиалинии ежедневно летают над Могадишо. Это хорошо для соглашения о культурной интеграции, которое было подписано между Сомали и Турцией несколько лет назад", - сказал агентству Анадолу (AA) пресс-секретарь президента Сомали Абдирашид Мохамед Хаши.

Если вы хотите узнать, насколько велико влияние Турции в Сомали, просто посмотрите на женские имена в этой стране, сказал Ахмед Осман, пожилой мужчина из Могадишо.

Одно из самых популярных женских имен в стране — "Истанбул" (Istanbul), - сказал он.

"Мы родственны по религии, и я рад, что крупная мусульманская страна оказывает на нас такое влияние, потому что до нашего поколения у нас было западное влияние, например, итальянская культура, но не теперь", - объяснил он.

Еще в 2018 году турецкое агентство Анадолу отмечало растущую популярность имени Istanbul среди сомалийцев.

Мухтар Мохаммед, художник из страны Африканского Рога, один из тех, кто назвал свою дочь Истанбул, в честь "королевы городов".

Мохаммед рассказал, что его 7-летняя дочь названа Истанбул, в честь помощи, которую Турция оказывает Сомали в различных областях.

Он назвал ее Истанбул, чтобы напомнить своей семье и сомалийцам о щедрой поддержке турецкого народа, объяснил он, как "жест доброй воли".

Еще одна сомалийка, назвавшая свою дочь Истамбул, - Сумейе Адуссекур, которая узнала это имя, увидев живописный мегаполис в популярных турецких телесериалах.

В течение многих лет турецкие сериалы экспортировались в более чем 200 стран — как часть "мягкой силы" Турции во всем мире - и заработали для внутренней телевизионной индустрии страны около 250 миллионов долларов, согласно данным только за 2015 год.

"Мне очень нравится природная красота Стамбула. Я даже думала о том, чтобы сменить свое имя на Истанбул. Позже я дала это имя своей новорожденной дочери", - добавила Сумейе.

40-летняя женщина, которую тоже назвали Истанбул, говорит, что имя ей дал отец, который был связан с городом. По ее словам, когда она росла в маленькой деревне много лет назад, ее иностранное имя казалось неудобным.

Но сейчас, когда имя Истанбул набирает популярность, она любит свое имя и в 2013 году передала его и своей новорожденной дочери.

Ну и совсем небольшой штрих к теме сотрудничества между Анкарой и Могадишо. Прямо сегодня стало известно, что получивший образование в Турции министр юстиции Сомали Абдулкадир Мухаммад Нур, был назначен министром обороны Сомали.