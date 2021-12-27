Турция готовит новый закон о криптовалютах

Парламент Турции намерен обсудить новый закон о криптовалютах, объявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Этот шаг произошел спустя несколько месяцев после того, как Турция ввела ограничения на цифровые активы, запретив криптовалютные платежи в середине апреля.

В мае Турция в соответствии с президентским указом добавила криптовалютные торговые платформы в список фирм, подпадающих под регулирование борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Антикриптовалютные правила были негативно встречены инвесторами со всего мира, которые считают эти активы будущим финансов.

Хотя криптовалюты, такие как биткоин, хвалят за их децентрализованный характер, Анкара выразила обеспокоенность по поводу неопределенности регулирования, чрезвычайно высокой волатильности и вовлечения в рынок преступных элементов.

Крах Thodex и Vebitcoin, крупнейших торговых площадок страны, e;t нанес серьезный удар по сотням тысяч турецких криптовалютных инвесторов, которые после краха бирж не смогли получить доступ к цифровым активам на миллионы долларов.

Для снижения рисков Турция рассматривает возможность создания центрального банка-хранителя, согласно отчету Bloomberg, опубликованному в начале этого года.

Глава Центрального банка Турецкой Республики Шахап Кавджыоглу также заявил ранее, что министерство финансов и казначейства работают над более широкими правилами в отношении криптовалют, добавив, что банк не намерен их запрещать.

Популярность криптовалют достигла бурного роста в 2021 году, а продолжительный "бычий бег" принес огромную прибыль долгосрочным инвесторам и привлек на рынки новых покупателей.

Биткойн, первая в мире цифровая валюта и крупнейшая по рыночной стоимости, в начале этого года достиг исторического максимума в $68 990. В настоящее время цена биткойна составляет около 51 000 долларов США, а аналитики утверждают, что в ближайшем будущем можно будет увидеть цену в 100 000 долларов США.

Хотя волатильность криптовалют привлекает некоторых, критики говорят, что риск того, что эти активы рухнут до нуля, остается реальной опасностью.

Тем не менее ряд экспертов отмечает, что после резкого падения лиры по отношению к доллару и евро турецкие власти более открыты к идее криптовалют.