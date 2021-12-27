Израиль удвоит количество поселений на Голанских высотах

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что они намерены удвоить число незаконных поселенцев на оккупированных Голанских высотах в рамках многомиллионного плана, направленного на дальнейшее укрепление позиций Израиля на территории, захваченной им у Сирии более 50 лет назад.

Беннетт сказал, что новые инвестиции в регион были вызваны признанием администрацией Трампа суверенитета Израиля над этой территорией в 2019 году и указанием администрации Байдена на то, что она не будет в ближайшее время оспаривать это решение.

"Это наш момент. Это момент Голанских высот", - сказал Беннет на специальном заседании кабинета министров в воскресенье.

"После долгих и статичных лет в плане масштабов поселений, наша цель сегодня - удвоить поселения на Голанских высотах", - добавил он.

Израиль захватил Голанские высоты у Сирии в ходе войны 1967 года и аннексировал их в 1981 году. Подавляющее большинство международного сообщества считает этот шаг незаконным с точки зрения международного права.

На Голанских высотах проживает около 25 000 израильских поселенцев, а также около 23 000 друзов, которые остались на этой земле после ее захвата Израилем.

США были первой страной, признавшей суверенитет Израиля над этой территорией.

Беннетт сказал, что война в Сирии сделала идею контроля Израиля над территорией более приемлемой для его международных союзников, добавив, что альтернатива была бы намного хуже.

Израиль давно утверждает, что стратегически важный район в практических целях должен быть полностью интегрирован в состав Израиля, и что контроль над стратегическим плато необходим для защиты от Ирана и его союзников в Сирии.

Беннету, который возглавляет идеологически разрозненную восьмипартийную коалицию, необходимо одобрение кабинета министров, прежде чем его план по Голанам сможет продвинуться вперед.