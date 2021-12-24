Джо Байден утвердил запрет на ввоз любой продукции из Синьцзяна

На фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном президент Джо Байден подписал в четверг новый закон, запрещающий ввоз товаров, произведенных в Синьцзяне, из-за притеснения Китаем мусульманского уйгурского меньшинства.

Закон был принят единогласным голосованием членов Конгресса США в Палате представителей и Сенате в начале этого месяца.

Он вводит практически абсолютный запрет на импорт в США товаров из Синьцзяна, требуя от поставщиков сначала доказать, что их продукция не была произведена с использованием принудительного труда. Синьцзян является крупным поставщиком хлопка и солнечных батарей.

По оценкам экспертов ООН и правозащитных групп, более миллиона человек, в основном уйгуры и представители других мусульманских меньшинств, были заключены в лагеря в Синьцзяне. США и многие правозащитные группы назвали это "геноцидом".

"Это ужасающая ситуация с правами человека, полностью санкционированная - как мы теперь знаем - Коммунистической партией Китая", - заявил на прошлой неделе сенатор США Марко Рубио, главный республиканский спонсор законопроекта.

Законодательство предусматривает санкции в отношении любых лиц, которые, по мнению США, несут ответственность за принудительный труд в Синьцзяне. Это усложнит цепочки поставок для некоторых американских компаний, которые получают материалы из Китая.

После ответной реакции в Китае американский производитель микросхем Intel Corp в четверг извинился перед китайскими клиентами и партнерами в публичном заявлении на сайте WeChat за то, что в предыдущем письме он просил поставщиков не привозить продукцию и рабочую силу из Синьцзяна.

На прошлой неделе независимый трибунал в Великобритании постановил, что китайское правительство совершило геноцид, преступления против человечности и пытки уйгуров и других меньшинств.

США сослались на ситуацию в Синьцзяне в решении, принятом в начале этого месяца, начать дипломатический бойкот предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.

Во вторник Китай объявил о санкциях в отношении четырех членов Комиссии США по международной религиозной свободе в отместку за санкции, наложенные на китайских чиновников.

На прошлой неделе администрация Байдена также ввела торговые санкции против нескольких китайских компаний и учреждений, ряда китайских технологических компаний, обвинив правительство Пекин в продвижении высокотехнологичной слежки за уйгурами.

Министерство торговли США добавило Китайскую академию военно-медицинских наук и ее 11 научно-исследовательских институтов в американский список компаний и учреждений, подлежащих экспортному контролю.

Ранее США внесли китайскую компанию SenseTime Group, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, в черный список американских инвестиций, что вынудило компанию отложить запланированное первичное размещение акций на 767 млн долларов в Гонконге.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), группа по защите прав мусульман, в четверг приветствовала решение Байдена подписать новый закон.

"Китайское правительство проводит жестокую кампанию геноцида против мусульман-уйгуров и других групп тюркских этнических меньшинств в Уйгурском регионе", - говорится в заявлении директора по связям с правительством Роберта МакКоу.

"Подписав закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, президент Байден предоставил нашему правительству мощный инструмент для обеспечения того, чтобы ни одна американская корпорация не могла получать прибыль от рабского труда уйгуров и тем самым способствовала геноциду в Китае".