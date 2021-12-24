"Турецкий доллар": что придумала Анкара для исправления курсы лиры

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган представил новый инвестиционный инструмент лиры, который привязан к валютным курсам, что потрясло рынки во вторник и обесценило доллар США более чем на 29 процентов по отношению к турецкой валюте за один день.

Что же произошло? Объясняет колумнист Рагып Сойлу в Middle East Eye, а мы пересказываем.

Эрдоган давно настаивал на том, что в Турции должны быть более низкие процентные ставки, и в августе Центральный банк начал реализовывать эту идею, проведя серию снижений в течение последних нескольких месяцев. После неоднократных снижений реальная процентная ставка упала ниже уровня инфляции до 14 процентов, что побудило турецких инвесторов бежать из лиры на валютные рынки (Форекс/FX).

Эрдоган со своим новым инвестиционным инструментом, похоже, положил конец этой панике. По крайней мере, на данный момент.

Новый инструмент, который наблюдатели в социальных сетях называют "турецким долларом", предлагает решение этой проблемы: если инвесторы конвертируют свои иностранные валюты в лиры и кладут их на сберегательный счет с определенным сроком погашения, казначейство Турции гарантирует, что они получат такую же доходность, как и на рынке форекс. И если валютные рынки упадут ниже официальных процентных ставок, инвестор все равно получит доход по официальной процентной ставке.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати в письменном заявлении сообщил, что новый инструмент будет иметь 3, 6, 9 и 12-месячные сроки погашения, и инвесторы, которые снимут свои деньги с накопительных счетов до окончания установленного срока, получат в наказание только свои сбережения, номинированные по более низкому курсу форекс.

Этот инструмент, по сути, устранил необходимость для турецких инвесторов хранить свои деньги на валютных депозитах и вызвал огромный ажиотаж на покупку лиры. По данным Союза турецких банков, за время выступления Эрдогана через банки было продано более $1 млрд, несмотря на то, что рынки были закрыты.

Однако экономисты широко раскритиковали этот шаг, поскольку он приведет к увеличению государственного долга, при этом казначейство будет оплачивать любую разницу между курсом иностранной валюты и лиры.

"По сути, все это только усиливает долларизацию, поскольку база депозитов либо валютная, либо теперь привязана к валюте", - сказал Тим Эш, старший стратег лондонской компании BlueBay Asset Management. И государственный бюджет оплачивает этот счет". Возможно, долларизация переходит из частного сектора в государственный".

Многие турецкие экономисты, с другой стороны, утверждают, что новый инструмент является завуалированным повышением процентной ставки, поскольку казначейство фактически будет выплачивать разницу и с учетом инфляции.

"Они совершили эпичное повышение процентной ставки, не называя это повышением", - написал в Твиттере Рефет Гуркайнак, известный профессор экономики.

Махфи Эгильмез, другой известный турецкий экономист, сказал: "Если валютный курс вырос на 40 процентов, а процентная ставка составляет 14 процентов, [казначейство] будет платить 26 процентов в промежутке. И это не будет называться процентной ставкой. Невероятно".

Есть также опасения, что новый инструмент даже подтолкнет инфляцию к более высоким уровням, так как потребует вливания большего количества лир на рынки.

Сам инструмент напомнил экспертам то, что пыталась сделать Турция в 1970-х годах для привлечения потоков иностранной валюты, в основном от турецких граждан, проживающих за рубежом. "Конвертируемые депозиты в турецких лирах" (CTLD), как они были известны в то время, гарантировали выплату основной суммы и процентов по этим депозитам от всех рисков, возникающих в результате девальвации валюты.

Эта схема в конечном итоге привела к огромному кредитному взрыву со стороны местных банков и вызвала новую волну инфляции. Она также легла непосильным бременем на казну, которая в конце концов прекратила эту схему в 1978 году и осталась с долгом в $2,5 млрд.

Барыш Сойдан, известный турецкий журналист, в своей колонке во вторник заявил, что идея была первоначально выдвинута чиновниками в 2018 году, но они быстро отказались от нее из-за возможных и глубоких последствий для казны.

Лютфи Элван, недавно ушедший в отставку министр финансов Турции, также выступил против этой идеи в этом году после начала обвала лиры, согласно источникам Сойдана.



"Он сказал, что финансы турецкого правительства получат сильный удар, если эта схема выйдет из-под контроля во время валютного кризиса", - написал он. "И кризис углубится, потому что подскочит премия за риск для страны".

Элван также сообщил, что схема может означать передачу богатства высокодоходным слоям общества, поскольку они имеют больше возможностей для инвестирования и получения более высоких доходов, чем остальные.

В любом случае, нынешнее влияние схемы на валютный курс вызвало волну ликования в правительственных кругах. Спикер Эрдогана Фахреттин Алтун сказал, что эти события показывают, что президент снова сдержал свое обещание и выполнил его.

Представитель правящей партии ПСР Омер Челик поделился в Твиттере серией фотографий, на которых Эрдоган поднимает с земли турецкий флаг. "Турция побеждает", - сказал он.

Поддерживающая правительство газета Sabah в главном заголовке на своем сайте заявила, что заявление Эрдогана сломало хребет долларизации.

Проправительственная газета Yeni Safak опубликовала интервью с гражданином, который продал свои долларовые сбережения в обменном пункте. "Я счастлив, что доллар США упал", - сказал он. "Даже несмотря на то, что я получил убыток".