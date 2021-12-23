Совет безопасности ООН сделал "гуманитарное исключение" для талибов

Совет безопасности ООН 22 декабря принял резолюцию о «гуманитарном исключении» движения Талибан* из режима санкций. Члены Совбеза постановили, что предоставление средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением требования о замораживании всех активов талибов.

«Совет безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных потребностей населения в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015)», — говорится в принятой резолюции.

Ее авторы разрешили обрабатывать и выплачивать средства, а также разморозить активы или экономические ресурсы, необходимые для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи в Афганистане или для поддержки такой деятельности.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс приветствовал принятую Совбезом резолюцию о гуманитарном исключении из режима санкций ООН в отношении Афганистана.

«Это важное решение позволит принять срочные гуманитарные меры по спасению жизней и обеспечению средств к существованию в Афганистане. Это — свидетельство того, насколько серьезно государства-члены воспринимают шокирующий уровень нужды и страданий в стране», — подчеркнул Гриффитс.

По данным ООН, в Афганистане в настоящее время работают около 160 национальных и международных гуманитарных организаций, которые оказывают населению продовольственную и медицинскую помощь, поддерживают развитие сельского хозяйства, содействуют в налаживании образования, водоснабжения и санитарии.

Кроме того ООН планирует выплатить почти 6 млн. долларов талибам за защиту своего персонала в Афганистане.

Указанные средства будут выплачены в следующем году в качестве ежемесячной заработной платы и продовольственного пособия боевикам «Талибана», охраняющим объекты ООН.

«ООН как работодатель обязана укреплять и, при необходимости, дополнять потенциал принимающих государств в условиях, когда персонал ООН работает в небезопасных районах», — пояснил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак в ответ на вопросы агентства Reuters о предполагаемых платежах.

В то же время Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило 22 декабря три лицензии, позволяющие правительственным чиновникам США и международным учреждениям, включая ООН, вести «официальные дела» с движением «Талибан» и «Сетью Хаккани»*.

Как сообщает Al Jazeera решение американцев направлено на то, чтобы оградить

оказание гуманитарной помощи Афганистану от возможных санкционных последствий со стороны США, так как обе группировки включены Вашингтоном в черные списки.

Две из упомянутых лицензий разрешают должностным лицам США и ряда международных организаций осуществлять транзакции с участием представителей «Талибана» и «Сети Хаккани», если эти операции проводятся в рамках официальной деятельности Вашингтона или соответствующих международных структур. Третья лицензия предусматривает исключения из-под санкций для неправительственных организаций, занимающихся гуманитарными проектами в Афганистане.

* - запрещены в РФ