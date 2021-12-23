Турция начала выпуск своей вакцины от коронавируса

В среду Турция начала массовое производство разработанной в стране вакцины против COVID-19. Вакцина, названная Турковак (Turkovac) получила чрезвычайное разрешение на ее применение после исследований на добровольцах, которые продемонстрировали ее эффективность.

Турция начала действовать после того, как в марте 2020 года был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, и запустила исследования по разработке первой вакцины для борьбы со вспышкой.

Среди вакцин, которые разрабатывались при поддержке Президиума турецких институтов здравоохранения (TÜSEB) и Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK), инактивированная вакцина, разработанная Университетом Эрджиес (Кайсери), показала самый быстрый прогресс.

Хотя процесс разработки Турковак начался в апреле прошлого года, доклинические этапы, на которых проводились испытания на животных, были успешно завершены в октябре 2020 года.

В следующем месяце начались исследования первой фазы вакцины, в которых приняли участие 44 добровольца. Исследования второй фазы были начаты 10 февраля 2021 года, в них приняли участие 250 добровольцев. После того как обе фазы показали положительные результаты, ученые перешли к фазе 3 процесса разработки.

В рамках исследований фазы 3 первая доза вакцины была введена 22 июня 2021 года в рамках программы, в которой принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он же объявил название вакцины — Турковак (по сути калька с китайской вакцины Синовак).

Тысячи добровольцев, которые не были инфицированы COVID-19 или получили вакцинацию ранее, получили Турковак в рамках исследований фазы 3.

В октябре этого года Турковак уже вводили в качестве бустерной (дополнительной) прививки. Добровольцам, которые ранее получили две дозы китайской вакцины Синовак, вводили Турковак или Синовак, в зависимости от их личных предпочтений.

И вот вчера, в среду, турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что Турковак получил разрешение на экстренное применение,

Коджа выступал на производственном объекте, выпускающем вакцины и сказал, что государственные больницы начнут использовать ее примерно через 10 дней.

Заявка на получение разрешения на экстренное использование вакцины была подана в Турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинским устройствам (TITCK) в прошлом месяце.

С самого начала разработки вакцины президент Эрдоган пообещал сделать ее доступной во всем мире, заявив, что она принесет пользу всем.

"Наша вакцина против COVID-19, Турковак, которая перешла на стадию производства и использования, получив необходимые разрешения, является символом наших усилий по защите нашей нации от пандемии наиболее эффективным способом", - сказал Эрдоган во вторник в видеообращении к лаборатории в юго-восточной провинции Шанлыурфа, где проводятся исследования и производство вакцины.

Эксперты заявили, что результаты испытаний многообещающие, и вакцина, по крайней мере, в виде бустерной прививки, помогает повысить уровень антител.

Профессор Атеш Кара, член Научно-консультативного совета по коронавирусам при министерстве здравоохранения Турции, заявил ранее в этом месяце, что предварительные данные общенациональных испытаний показали, что ни у одного из людей, получивших вакцину Турковак, не было тяжелых симптомов COVID-19, и, кроме того, вакцина быстро повысила уровень антител в организме, необходимых для борьбы с инфекцией, при введении в качестве бустерной прививки.

Кара, который также возглавляет Турецкий институт вакцин, сообщил в воскресенье агентству "Анадолу" (AA), что данные клинических испытаний были довольно позитивными, а сравнительное исследование с КороноВак, другой инактивированной вакциной, подобной Турковак, которая в настоящее время используется в Турции, также показало многообещающие результаты.

"До сих пор ни у одного человека, вакцинированного Турковак, не было тяжелой формы COVID-19, требующей госпитализации или интенсивной терапии. То же самое относится и к сравнительному исследованию с КороноВак. Оно демонстрирует эффективность вакцины. Все данные представлены комитетам, которые оценивают разрешение на экстренное применение, выданное ранее для Турковака", - сказал он.

Турция проводит амбициозную программу вакцинации против коронавируса, который унес более 78 000 жизней в стране с марта 2020 года. Недавно ежедневное число случаев заболевания упало ниже 20 000, а ежедневное число смертельных исходов снизилось до менее 200. Министерство здравоохранения предлагает вакцину Pfizer-BioNTech в дополнение к КороноВак каждому гражданину, имеющему на это право.

Хотя стране удалось обеспечить поставки вакцин, достаточных для населения этим летом, Турковак планируется вводить в виде бустерных прививок. Министерство здравоохранения уже проводит кампанию по привлечению большего числа людей к добровольному участию в испытаниях вакцины, представляя ее в качестве третьей дозы для более чем 51 миллиона человек, получивших две дозы других вакцин.

Кара сказал, что они стремятся привлечь около 4 000 человек к тестированию побочных эффектов Турковака. "У нас есть преимущество в инактивированных вакцинах. Они более распространены в мире, ими было привито около 3,5 миллиардов человек во всем мире, и у нас больше данных об их побочных эффектах и распространенности этих побочных эффектов. Таким образом, мы просто сравниваем их с возможными побочными эффектами Турковака, и пока у нас не было серьезных побочных эффектов", - сказал он.

Напомним, что судя по всему Турция может стать первой мусульманской страной в мире, которая может выпускать собственную вакцину против коронавируса. Хотя немецкие турки, Угюр Шахин и его супругу Озлем Тюреджи, создали одну из самых популярных и надежных вакцин в мире, выпускаемых компанией Phfizer. Впрочем, не будем торопиться. Для того, чтобы турецкая вакцина действительно могла помочь человечеству, как о том мечтает Эрдоган, ее эффективность должна быть доказана и признана международным медицинским сообществом. Надеемся, что это признание не за горами.