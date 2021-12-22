Неспокойные выборы в Ливии

Напряженность в Ливии растет за несколько дней до президентских выборов, которые, похоже, будут отложены, а миссия ООН в стране выразила обеспокоенность ситуацией с безопасностью в столице Триполи.

Глава Высшей национальной избирательной комиссии Ливии (ВНИК) в документе от декабря 2020 года приказал распустить избирательные комитеты по всей стране. Этот шаг, фактически откладывающий первый тур президентских выборов, должен состояться в пятницу, хотя официально об этом еще не было объявлено.

Новости во вторник появились после того, как соперничающие вооруженные группировки, дислоцированные в Триполи, перекрыли дороги на юге столицы, используя мешки с песком. На снимках, размещенных в Интернете утром, были видны танк и пикапы, оснащенные пулеметами, в районе Форнадж.

"Текущая мобилизация сил, связанных с различными группами, создает напряженность и повышает риск столкновений, которые могут перерасти в конфликт", - говорится во вчерашнем заявлении миссии ООН, известной как МООНПЛ. Там же сказано, что все разногласия по политическим вопросам должны решаться путем диалога.

Между тем, школы и университет Триполи были закрыты в целях предосторожности, хотя перестрелок не было, сообщили жители. Во второй половине дня дороги в Триполи, которые ранее были закрыты, снова открыли, и на улицах было замечено меньше боевиков, согласно сообщениям.

На прошлой неделе вооруженные группы также появились на улицах Триполи после того, как правительство единства уволило Абдуль-Басита Марвана, высокопоставленного военного, которого поддерживали несколько влиятельных вооруженных группировок столицы.

Напомним, что президентские выборы в Ливии являются частью поддерживаемого ООН плана по прекращению 10-летнего хаоса после восстания 2011 года, в результате которого был свергнут многолетний диктатор Муаммар Каддафи. Но без четкого соглашения о правилах и в условиях ожесточенных споров по поводу правомочности основных кандидатов процесс застопорился и не может продолжаться.

Сейчас уже ясно, что голосование будет отложено, но пока нет ни одного правительственного учреждения или высокопоставленного чиновника, который был бы готов объявить об отсрочке. Ни избирательная комиссия ни парламент не могут определиться с тем, кто несет ответственность за такое решение.

Между тем, во вторник утром два ведущих кандидата в президенты от западной Ливии, бывший министр внутренних дел Фатхи Башага и бывший заместитель премьер-министра Ахмед Майтек, встретились с Халифой Хафтаром в Бенгази. Хафтар — мятежный военачальник с востока, который также претендует на пост президента.

Содержание их переговоров не разглашается, но советник Башаги сообщил информационному агентству AFP, что причиной визита было желание "устранить препятствия... и показать, что можно объединиться".

Эта встреча является самой заметной из нескольких раундов закулисных переговоров, состоявшихся в последние дни между кандидатами, фракциями и иностранными державами по поводу отсрочки голосования и того, может ли временное правительство в это время оставаться у власти.

Участники встречи в Бенгази выступают против временного премьер-министра Абдуль-Хамида Дбейбы, который является еще одним конкурирующим кандидатом.

Дбейба обещал при назначении не участвовать в выборах. Его противники говорят, что он не должен участвовать в выборах, потому что ему удалось использовать государственные расходы для привлечения голосов.

Кандидатура Хафтара вызывает споры в западных районах после его 14-месячного нападения на Триполи в 2019-20 годах, которое разрушило большую часть города. Другой видный кандидат, сын Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи, также неприемлем для многих ливийцев.