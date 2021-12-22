Мусульманские страны в Пакистане обсудили помощь Афганистану

Пакистан призывает мусульманские страны помочь Афганистану избежать экономической и гуманитарной катастрофы, одновременно уговаривая новых правителей соседней страны - талибов* - смягчить свой имидж за рубежом.

Несколько министров иностранных дел из 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) встретились в Исламабаде в воскресенье, чтобы изучить способы оказания помощи Афганистану, ориентируясь при этом на сложные политические реалии его правительства, управляемого талибами.

Новая администрация талибов в Кабуле как известно находится под санкциями международного сообщества, которое никак не может смириться с крахом режима Гани в середине августа.

Встреча ОИС - это мероприятие, которое не означает официального признания режима талибов, сказал министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

В послании к участникам встречи Куреши заявил следующее: "Пожалуйста, не оставляйте Афганистан. Пожалуйста, участвуйте. Мы говорим от имени народа Афганистана. Мы не говорим о какой-то конкретной группе. Мы говорим о народе Афганистана".

В однодневном саммите принимали участие и такие крупные игроки как США, Россия, Китай и Европейский Союз, направившие своих специальных представителей по Афганистану. Назначенный талибами министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки также принял участие в конференции.

Напомним, что в настоящее время Афганистану грозит экономический крах и гуманитарная катастрофа. Активы страны за рубежом, в основном в США, на миллиарды долларов были заморожены, а международное финансирование страны прекращено.

Мир также воздерживается от официального признания новых правителей в Кабуле, ссылаясь на заботу о правах женщин и меньшинств.

В интервью Ассошиэйтед Пресс (AP) на позапрошлой неделе Муттаки заявил, что новые правители Афганистана привержены идее образования девочек и женщин, занятых в сфере труда.

Тем не менее, спустя четыре месяца правления талибов, в большинстве провинций девочкам не разрешают посещать среднюю школу, и хотя женщины вернулись на свои рабочие места в большинстве секторов здравоохранения, многим женщинам-госслужащим запрещено выходить на работу.

Однако никто не может отрицать, что при талибах улучшилась ситуация с безопасностью, даже несмотря на регулярные теракты, а гуманитарные организации получили возможность посещать большинство районов Афганистана, включая те, которые в течение многих лет были закрыты во время войны. Об этом журналистами рассказал высокопоставленный сотрудник гуманитарной организации, говоривший на условиях анонимности, поскольку он не имел права публично высказываться по этому вопросу.

Всемирная организация здравоохранения и агентства ООН предупреждают о гуманитарном кризисе, с которым сталкивается Афганистан и его 38-миллионное население. Больницам отчаянно не хватает лекарств, до 95% всех домохозяйств испытывают нехватку продовольствия, уровень бедности стремительно приближается к 90%, а курс афгани, национальной валюты, находится в свободном падении.

Пакистан находится на переднем крае борьбы за помощь Афганистану. Куреши сказал, что на переговорах со многими министрами иностранных дел, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, он предупреждал, что полный крах в Афганистане повредит усилиям по борьбе с терроризмом и вызовет массовый отток населения из страны.

Беженцы станут экономическими мигрантами, добавил он, то есть они не захотят оставаться в соседних странах - Пакистане и Иране, а попытаются добраться до Европы и Северной Америки.

Куреши также предупредил, что если афганцы останутся без помощи, то экстремистские группы будут процветать в условиях хаоса.

ОИС имеет рычаги влияния, поскольку является исламской организацией, и Куреши выразил надежду, что саммит станет возможностью для мусульманских стран мира оказать давление на талибов, чтобы они разрешили девочкам посещать школу на всех уровнях, а женщинам - вернуться к полноценной работе.

В резолюции ОИC, опубликованной после встречи, говорится, что Исламский банк развития возглавит усилия по высвобождению помощи к первому кварталу 2022 года.

ОИС также призвала талибов соблюдать "обязательства по международным пактам о правах человека, особенно в отношении прав женщин, детей, молодежи, пожилых людей и людей с особыми потребностями".

И все же новое правительство не получило официального международного признания, а министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки был исключен из официальной фотографии, сделанной во время мероприятия.

Майкл Кугельман, заместитель директора Азиатской программы в вашингтонском Центре Вильсона, сказал, что страны ОИС могли бы сделать больше, предложив им работать через своих религиозных ученых и поручить им напрямую взаимодействовать с талибами.

На данный момент Западу трудно взаимодействовать с Талибаном, сказал Кугельман, добавив, что такое взаимодействие было бы равносильно признанию поражения в 20-летней войне.

Для талибов это будет "окончательное удовлетворение от возможности взаимодействовать... с позиции победителя", - сказал он.

"Талибан победил Запад... их мощные вооруженные силы, и заставил их страдать от хаотичного и унизительного окончательного ухода", - сказал он. "Если Запад повернется и зароет топор войны с Талибаном, это будет равносильно признанию своего поражения".

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