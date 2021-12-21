Саудовская Аравия нанесла авиаудары по аэропорту в йеменской столице Сана

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, ведущая боевые действия в Йемене, в понедельник заявила, что нанесла авиаудары по международному аэропорту столицы Йемена Саны, контролируемой хуситами.
Коалиция призвала сотрудников международных и гуманитарных организаций, находящихся в аэропорту, немедленно эвакуироваться, так как она приняла "законные меры для оперативного реагирования на угрозу", сообщили государственные СМИ.
"Операция проводится в ответ на угрозы и использование объектов аэропорта для совершения трансграничных атак", - говорится в сообщении.
Коалиция заявила, что сняла защиту с конкретных объектов в аэропорту и нанесла удары по "законным военным целям" в нем.
Удары, нанесенные в понедельник, произошли через день после того, как коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что уничтожила беспилотник, запущенный из йеменского аэропорта и нацеленный на гражданских лиц в аэропорту имени короля Абдаллы в Джизане, недалеко от границы с Йеменом.
Коалиция также заявила в воскресенье, что провела военную операцию в Сане по уничтожению мастерских и складов для беспилотников и другого оружия, призвав гражданских лиц избегать этого района.
Саудовская Аравия и ее союзники, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, вмешались в события в Йемене в 2015 году после того, как связанное с Ираном движение хуситов свергло международно признанное правительство президента Абдур-Рабба Мансура Хади. Коалиция немедленно начала бомбардировочную кампанию, направленную на откат завоеваний хуситов.
С начала конфликта силы хуситов посылали беспилотники и запускали ракеты в Саудовскую Аравию, а коалиция под руководством Саудовской Аравии наносила авиаудары на территории Йемена.
В докладе Программы развития ООН (ПРООН), опубликованном в прошлом месяце, говорится, что к концу года война унесет 377 000 жизней, как в результате прямого, так и косвенного воздействия.
На протяжении нескольких месяцев обе стороны ведут ожесточенные бои вокруг города Мариб, расположенного к востоку от Саны, где силы хуситов пытаются захватить один из последних оплотов йеменского правительства в стране.
Несмотря на то, что за последние пару месяцев хуситы добились значительных успехов, недавние критические авиаудары саудовской авиации пока смогли остановить продвижение хуситов и вселить надежду в проправительственные силы.
Организация Объединенных Наций назвала ситуацию в Йемене самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире. Согласно последнему отчету ПРООН, число погибших в результате войны к концу 2021 года достигнет 377 000 человек.
Правозащитные группы и гуманитарные организации призвали ООН создать новую независимую группу, которая будет собирать доказательства возможных военных преступлений, совершенных всеми сторонами конфликта в Йемене, после того, как Саудовская Аравия, по сообщениям, пролоббировала закрытие предыдущего расследования.