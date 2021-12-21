Турецкая лира колеблется на фоне заявлений Эрдогана

В понедельник курс турецкой лиры колебался, совершив мощный разворот после того, как президент Эрдоган объявил о новых мерах по укреплению валюты.

Эрдоган заявил, что правительство защитит банковских вкладчиков, которые могут быть вынуждены конвертировать лиры в доллары, чтобы избежать потерь от падения турецкой валюты.

Правительство будет компенсировать потери вкладчиков, если падение курса лиры по отношению к твердым валютам превысит прирост процентных ставок, предоставляемых банками.

«Увеличение цены на доллар будет отражено в лировых депозитах. Если доходность иностранной валюты окажется выше заработка по депозиту, разница будет выплачиваться напрямую государством» - сказал турецкий президент Эрдоган

До объявления лира упала более чем на 10 процентов, достигнув рекордно низкого уровня в 18,4 по отношению к доллару. Позднее она поднялась до отметки 12, что стало самым большим колебанием в период одного дня в истории, и закончила день ростом на 25 процентов.

Валюта Турции находится в свободном падении уже несколько месяцев, потеряв более половины своей стоимости по отношению к доллару с сентября. Инфляция в настоящее время составляет 21 процент.

Падение лиры подорвало покупательную способность простых турков, многие из которых поспешили купить доллары в надежде защитить себя от дальнейшего падения своей валюты.

Экономисты говорят, что кризис в значительной степени вызван самим Эрдоганом, поскольку он придерживается мнения, противоречащего общепринятым экономическим взглядам, что высокие процентные ставки вызывают инфляцию.

В условиях растущей инфляции он подтолкнул центральный банк к снижению процентных ставок. Он также защищал эти шаги, говоря, что более дешевая валюта будет способствовать экономическому росту и увеличению экспорта Турции.

В воскресенье Эрдоган выступил в защиту своих взглядов на повышение процентных ставок, сославшись на положения Ислама.

"Не ожидайте от меня ничего другого", - сказал он в своей речи в воскресенье вечером. "Как мусульманин, я буду продолжать делать все, что требуют религиозные постановления".

Эти комментарии вызвали обвал курса лиры, и в понедельник утром она достигла отметки 18 за доллар.

Однако после того, как позднее в тот же день было объявлено, что будут предприняты шаги для ослабления давления на держателей лиры, курс резко вырос.

"Мы представляем новую финансовую альтернативу гражданам, которые хотят снять беспокойство, вызванное ростом обменных курсов, когда они оценивают свои сбережения", - сказал Эрдоган в понедельник.

Пока не ясно, как будут реализованы эти меры, и будет ли их достаточно, чтобы снять беспокойство рынка.

Одновременно с объявлением этих мер турецкий лидер продолжил пропагандировать свои экономические взгляды, заявив: "Со снижением процентных ставок мы все увидим, как инфляция начнет снижаться в течение нескольких месяцев".

Сегодня же турецкая лира продолжила свое падение и курс доллара снова вырос.