Президента Татарстана ликвидировали. Отшутиться не получится

Вступил в силу закон "Об общих принципах организации публичной власти в регионах России", более известный, как закон Клишаса-Крашенниникова.

Кремлю этим законом даются полномочия, которых у центральной власти нет не только в федерациях, но и во многих унитарных государствах. Например, прямо вмешиваться в деятельность ведомств, подчиненных региональным властям. Или снимать руководителей региональных властей, уже ничем это не обосновывая (раньше требовались нарушения с их стороны). Снимать в том числе и тех, кого номинально выбирают местные жители.

Конечно, на практике все это происходило уже давно. Но закрепление этого в тексте закона официально отменяет федеративный характер номинально "Российской Федерации". То есть, делает ее нынешнее название просто бессмысленным.

Одной из главных целей этого закона стало символическое усмирение Татарстана. Ведь в соответствии с ним глава субъекта "Российской Федерации" больше не сможет называться президентом, чтобы не бросать вызов единственному президенту. Такая "шахада" по едроссовски: "...нет президента кроме Путина..."

До этого момента только глава Татарстана из всех глав субъектов "Российской Федерации" продолжал называться президентом, после того, как остальные главы последовали призыву Рамзана Кадырова и отказались от этой должности в пользу бесцветного "главы региона". Татарстан не отказывался до последнего, пока не заставили специально принятым для этого законом.

Обдумывая возможные ответы на этот закон, татарстанская общественность пытается сейчас придумать, как можно называть главу Татарстана, чтобы это не было похоже на губернатора ("главу региона"), но не называлось "президент". Иронизируют, что это может быть "хан", "эмир" или "иллбаши". Думают таким образом, как сейчас говорят, "затролить" Москву.

Но чиновники не любят такого юмора, поэтому он скорее всего останется в соцсетях. А в жизни его просто переименуют в "главу республики".

А что дальше? Дальше, если все будут так себя вести, то и республику придется переименовывать в губернию, и уже не Татарскую, а Казанскую. С каким-нибудь губернатором из числа фанатичных "православных татар", мечтающих христианизировать татарский народ.

Если пытаться вечно шутить в таких ситуациях, все закончится именно так. Но есть и альтернатива - наконец-то собраться и начать сопротивляться. Для начала - перестать подделывать на выборах голоса в пользу "Единой России" и прессовать оппозицию. В особенности национальное движение, а наоборот начать его поддерживать. Пусть и не на территории самого Татарстана, но хотя бы за рубежом, не прямо, а косвенно. Много денег по меркам того, что у них есть, это не потребует, и такие копеечные суммы легко можно вывести на нужные кошельки так, что этого никто даже не заметит. А уже с них начать финансировать и СМИ, и политические проекты, которые противостоят путинскому режиму и выступают за федерализм в целом и суверенитет Татарстана в частности.

Самое время начать это делать именно сейчас, пока еще есть ресурсы, позволяющие это делать. Следующим шагом отнимут уже и их, и тогда тем, кто начнет это делать на свой страх и риск, нынешние хозяева Татарстана будут просто не нужны.