Махачкалинец оштрафован на 1000 рублей за флаг с шахадой в инстаграме

Житель Махачкалы Шахбан Агаев был признан Советским районным судом виновным в публичной демонстрации в инстаграме флага организации "Исламская партия Туркестана"*, которая признана террористической в ООН и многих странах. Привлеченный к административной ответственности Агаев получил минимально возможное наказание – штраф в тысячу рублей.

Согласно официальной версии, житель Махачкалы разместил в личном аккаунте под именем ibn.aga.ad_dagistani в инстаграме голубой флаг "Исламской партии Туркестана". В суде Агаев пояснил, что просто скачал в интернете изображение флага с о словами шахады (двойного свидетельства веры) и разместил фоновым рисунком аккаунта, не зная, что оно имеет "противоправный характер". После того, как им заинтересовались полицейские, удалил картинку.

Санкции по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере от одной до трех тысяч рублей или до пятнадцати суток ареста. Федеральный судья Рашидхан Магомедов признал смягчающим обстоятельством раскаяние привлекаемого к административной ответственности, приговорив Шахбана Агаева к штрафу в тысячу рублей.

Напомним, что Исламское движение Восточного Туркестана (Туркестанская исламская партия) – уйгурское вооруженное формирование, выступающее за создание независимого шариатского государства в Восточном Туркестане, ныне Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской народной республики.

Считается, что движение ответственно за более чем за 200 актов терроризма. В начале 2000-х годов его подозревали в союзнических отношениях с организациями Аль-Каида* и Талибан*, хотя представители Исламского движения Восточного Туркестана их отрицают.

Интересно, что хотя организация признана террористической на широком международном уровне, администрация Трампа в прошлом году исключила организацию из террористического списка США.

* - запрещены в РФ