Пентагон занижал число мирных жителей, убитых в ходе американских бомбардировок

Жертвами американских авиаударов в Ираке, Сирии и Афганистане стали сотни и даже тысячи мирных жителей, включая детей, становились случайными жертвами американских авиаударов. При этом данные об их гибели никак не учитывались военными США. Об этом говорится в расследовании газеты The New York Times, изучившей более 1,3 тысячи секретных документов о военных операциях Пентагона на Ближнем Востоке.

Согласно официальным данным Минобороны США, с 2014 года в результате американских авиаударов в Сирии и Ираке по позициям групировки ИГИЛ* погибли 1417 мирных жителей. Президент Барак Обама назвал это "самой точной воздушной кампанией в истории". В Афганистане же число случайных жертв среди мирного населения составляет 188 человек с 2018 года. Издание утверждает, что неучтенных жертв может быть гораздо больше, но их точное число установить уже невозможно.

В расследовании говорится, что американские военные часто наносили ошибочные удары по домам, автомобилям, гражданскому населению, которых принимали за террористов, из-за некачественных разведывательных данных.

Также журналисты упрекают Пентагон в том, что военные не проводили расследований гибели мирного населения и не принимали никаких мер для предотвращения подобных ошибок в будущем. По информации NYT, лишь в 12% случаев было рекомендовано провести полноценное расследование инцидентов. В одном случае указывалось о «возможном нарушении» правил ведения боевых действий, но ни разу военных не привлекали к дисциплинарной ответственности за случайные жертвы.

Представитель Пентагона Билл Урбан заявил газете, что даже с лучшими технологиями в мире ошибок военных избежать невозможно. «Мы усердно работаем над тем, чтобы избегать вреда. Мы расследуем каждый заслуживающий доверия случай. И мы сожалеем о каждой невинной жертве», — сказал он.

Он охарактеризовал минимизацию риска причинения вреда гражданскому населению как «стратегическую необходимость, а также юридический и моральный императив», обусловленный тем, как эти жертвы используются «для подпитки идеологической ненависти, которую разжигают наши враги в конфликтах после 11 сентября, чтобы ускорить вербовку следующего поколения воинствующих экстремистов».

То есть, на самом то деле проблема мирных жертв для Пентагона это проблема козыря в пропаганде врагов США, а вовсе не проблема убийства мирных жителей сама по себе.

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