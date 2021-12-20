Судан: десятки ранены в ходе протестов против военной хунты

Десятки демонстрантов получили ранения в воскресенье в Судане, когда силовики применили слезоточивый газ и боевые патроны после того, как сотни тысяч людей прошли маршем к президентскому дворцу в Хартуме, чтобы провести демонстрацию против октябрьского военного переворота. Об этом сообщает издание Middle East Eye.

Протестующие устроили сидячую забастовку у здания, и источники сообщили, что некоторым демонстрантам удалось войти в здание на несколько часов, после чего их вывели.

Министерство здравоохранения Судана сообщило, что в ходе воскресных протестов пострадали по меньшей мере 123 человека.

"Народ хочет падения Бурхана", - кричали протестующие в адрес нынешнего военного лидера, генерала Абдель-Фаттаха аль-Бурхана, который возглавил переворот 25 октября.

Протесты также ознаменовали третью годовщину сожжения здания правящей партии, которое положило начало народному восстанию, приведшему в итоге к свержению президента Омара аль-Башира.

На улицах возле дворца и вокруг него произошла серия уличных боев между полицией и протестующими.

Ранее в воскресенье были приняты интенсивные меры безопасности, включая развертывание силовикови, закрытие мостов и основных дорог в Хартуме и повсеместные аресты активистов и членов комитетов сопротивления.

Примечательно, что некоторые военные помогали протестующим, открыв баррикады, а также некоторые мосты, соединяющие города-близнецы Хартум и Омдурман, сообщили очевидцы.

Комитеты сопротивления выступают против любого компромисса с армией или с премьер-министром Абдаллой Хамдоком, который после переворота находился под домашним арестом, но 21 ноября был восстановлен в должности.

Демонстранты заявляют, что будут продолжать протестовать, используя различные тактики, чтобы сместить нынешнее правительство.

"Мы выдвинули четкие и радикальные лозунги о том, что не будет никакого партнерства с армией, никакого компромисса и никаких переговоров, поэтому мы будем вечно противостоять правлению военных" — цитирует MEE одного из лидеров протеста.

Многие протестующие прошли сотни километров из разных частей страны, чтобы добраться до Хартума - в том числе из провинций Гезира и Сеннар в центральном Судане, Эль-Обейда на западе и города Атбара.

Комитеты сопротивления заявили, что будут продолжать сидячую забастовку вокруг дворца до тех пор, пока не будет положен конец военному правлению.

Источники в суверенном совете говорят, что правительство рассматривает возможность проведения досрочных выборов в следующем году, до запланированных выборов в 2023 году, в качестве выхода из кризиса.

В субботу Хамдок в своем заявлении сказал, что революция в Судане столкнулась с "крупной неудачей" и что упрямство всех сторон угрожает единству и стабильности страны.

"Сегодня мы столкнулись с серьезным откатом на пути нашей революции, который угрожает безопасности, единству и стабильности страны, что предупреждает нас о начале отката в яму, в которой не останется ни нации ни революции", - сказал Хамдок.