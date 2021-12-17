Арабская каллиграфия, палестинская вышивка и крымскотатарский орнамент добавлены в список всемирного наследия человечества

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила арабскую каллиграфию и палестинскую вышивку в список нематериального культурного наследия.

Арабская каллиграфия была включена в список после совместной номинации 16 арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию и Палестину, причем Эр-Рияд возглавил заявку.

"Текучесть арабской письменности открывает безграничные возможности даже в пределах одного слова, поскольку буквы могут растягиваться и трансформироваться множеством способов для создания различных мотивов", - говорится в заявлении на сайте ЮНЕСКО.

Саудовская Аравия приветствовала включение каллиграфии в список и заявила, что эта форма искусства является "ценнейшим аспектом подлинной арабской культуры".

В список культурного наследия человечества также включена палестинская традиция вышивки, известная как татриз.

Татриз - это искусство ручной вышивки узоров и мотивов яркими цветными нитками на одежде.

Вышивка может включать "разнообразные символы, в том числе птиц, деревья и цветы", - пояснили в ЮНЕСКО.

Вышитые мотивы и цвета варьируются от района к району, отражая уникальные особенности палестинских деревень и городов. Каждый город имеет свой собственный стиль узоров и использует индивидуальную коллекцию ниток для татриза.

Считается, что это искусство восходит к древним ханаанским и финикийским предкам палестинцев.

После войны 1967 года и последующей оккупации Израилем Восточного Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа практика вышивки была возрождена среди палестинских беженцев, чтобы подчеркнуть их политическую и национальную идентичность.

"Вышивка - это социальная практика, передающаяся из поколения в поколение, поскольку женщины собираются в домах друг друга, чтобы заниматься вышивкой и шитьем, часто вместе со своими дочерьми", - говорится в заявлении ЮНЕСКО.

Премьер-министр Палестинской автономии (ПА) Мохаммад Штайех поблагодарил ЮНЕСКО за включение традиции.

"Этот шаг является важным и своевременным, чтобы защитить нашу палестинскую идентичность, наследие и повествование перед лицом попыток оккупации украсть то, что ей не принадлежит", - сказал Штайех в заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.

Его комментарии прозвучали через неделю после того, как участниц конкурса "Мисс Вселенная" обвинили в "присвоении палестинской культуры", когда они приняли участие в мероприятии по продвижению туризма в Израиле.

В рамках мероприятия конкурсантки оделись в традиционные палестинские одеяния с вышивкой татриз и приняли участие в таких мероприятиях, как скатывание виноградных листьев.

По словам Атефа Абу Саифа, министра культуры ПА, министерство работало более двух лет, чтобы добиться включения палестинской вышивки в список.

"Наследие - это живой резервуар памяти нашего народа на этой земле. Сохранение национальной культурной идентичности нашего наследия необходимо для противостояния оккупации, которая использует все свои возможности, чтобы искоренить и украсть его", - говорится в его заявлении.

В 2021 году в список также войдут другие культурные традиции арабского мира: сирийский музыкальный стиль аль-Кудуд аль-Халабия и марокканская традиционная конная процессия, известная как Тбурида.

Что же касается не арабского мира, то стоит особо отметить крымскотатарский орнамент «Орьнек», который тоже попал в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

В ЮНЕСКО отметили, что «Орьнек» – крыскотатарская система символов и их значений, которая в настоящее время используется в вышивке, ткачестве, гончарном деле, гравировке, ювелирных изделиях, резьбе по дереву, росписи по стеклу и стенам.

«Решение имеет важное значение для крымскотатарского народа – коренного народа Украины, поскольку будет способствовать защите идентичности крымских татар во временно оккупированном Крыму», – прокоментировала решение ЮНЕСКО первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение ЮНЕСКО «действительно знаковым событием».

«Самобытная культура коренного народа украинского Крыма признана достоянием человечества. Верю, что список нематериального культурного наследия будет и дальше пополняться сокровищами культурной мозаики Украины», – написал Кулеба в Twitter.

До этого сообщалось, что крымскотатарский орнамент «Орьнек» внесен в предварительный список ЮНЕСКО для возможного включения его в перечень нематериального культурного наследия человечества.

В 2018 году Министерство культуры Украины включило крымскотатарский орнамент «Орьнек» в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. Тогда в ведомстве уточнили, что крымскотатарский орнамент и его элементы преимущественно используются в вышивке, на одежде, обуви, головных уборах как декор, на различных видах аксессуаров, в ювелирных украшениях, на предметах быта: керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашнем принадлежностях, в отделке мебели, ковровых покрытиях. Это важный элемент самоидентификации и неотъемлемая часть жизни каждой крымскотатарской семьи.

Напомним, что список нематериального наследия ЮНЕСКО направлен на защиту различных элементов культурного наследия человечества от исчезновения и на повышение осведомленности об их существовании.