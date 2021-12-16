Хамид Карзай призвал талибов в Кабул?

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай рассказал в интервью Ассошиэйтед Пресс, что это именно он призвал талибов* в августе этого года взять Кабул.

Напомним, что Карзай с декабря 2001 года по 2014 руководил кабульским режимом, то есть правительством «Исламской республики Афганистан» — до 2004 года в качестве исполняющего обязанности, а затем в качестве избранного президента. Последние два года, до победы талибов, он входил в состав делегаций, которые от лица Кабула вели переговоры с талибами о прекращении военных действий. В середине августа, когда талибы подошли к афганской столице, Карзай находился в Кабуле.

В интервью «Ассошиэйтед Пресс» Карзай рассказал, что после бегства действующего на тот момент президента страны Ашрафа Гани из Кабула, о котором стало известно во второй половине дня 15 августа, он попросил талибов войти в столицу, чтобы защитить население.

«В столице на тот момент вообще никого не осталось: ни официальных властей, ни начальника полиции, ни командиров воинских частей — никого. Я попросил талибов прийти и защитить население, оградить страну и город от хаоса, от нежелательных групп, которые, возможно, могли грабить страну, грабить магазины. То есть это был автоматический процесс замещения, вызванный неизбежностью», — сказал бывший афганский президент.

Талибы без боя взяли под свой контроль Кабул в ночь с 15 на 16 августа.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в интервью «Голосу Америки» заявил, что для Пентагона стало полной неожиданностью стремительное падение Кабула в результате массового дезертирства афганских сил безопасности и побега из страны президента Гани.

В отличие от Гани Хамид Карзай сейчас по прежнему живет в Кабуле. Появлялись сообщения, что он и бывший глава Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом, но ни Карзай ни Абдулла эту информацию не подтвердили, а талибы ее всегда опровергали. И как бы то ни было Карзай периодически встречается с иностранными дипломатами и журналистами.

* - запрещены в РФ