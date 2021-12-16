Главная мечеть Кашмира закрыта уже два года

Центральная мечеть крупнейшего города Кашмира, находящегося под управлением Индии, остается закрытой в течение последних двух лет на фоне ожесточенного спора между индуистскими властями и кашмирскими мусульманами. Об этом напоминает в своем свежем материале издание Al Jazeera.

Старинная Джамия Масджид возвышается над окрестностями Сринагара с внушительными главными воротами и высокими башнями.

Здание, построенное из кирпича и дерева, является одной из старейших мечетей в городе с населением 1,2 миллиона человек, 96 процентов из которых — мусульмане.

Мечеть с 378 деревянными колоннами вмещает 33 000 верующих.

По особым случаям в течение многих лет сотни тысяч мусульман заполняют близлежащие переулки и дороги, чтобы совершить молитву.

Однако индийские власти считают мечеть проблемным местом - нервным центром протестов и столкновений, оспаривающих суверенитет Дели над Кашмиром.

Для кашмирских мусульман мечеть является священным местом, где они совершают обязательные молитвы по пятницам, а также выступают за политические права.

На фоне этой напряженности мечеть была закрыта в течение последних двух лет.

Главный имам мечети практически постоянно находится в своем доме, а главные ворота мечети по пятницам запираются на замок и закрываются листами гофрированной жести.

Закрытие мечети, которую почитают мусульмане Кашмира, находящегося под индийским управлением, лишь усилило их гнев.

"Что-то пропало в глубине моего сердца", - говорит 65-летний Башир Ахмед, государственный служащий на пенсии, который молился в мечети более 50 лет.

Индийские власти отказались комментировать ограничения в отношении мечети, несмотря на неоднократные запросы информационного агентства The Associated Press.

В прошлом чиновники говорили, что правительство было вынуждено закрыть мечеть, потому что ее управляющий комитет не смог остановить антииндийские протесты на территории мечети.

Закрытие 600-летней мечети произошло в ходе репрессий, начавшихся в 2019 году после того, как правительство лишило Кашмир его полуавтономного статуса.

За последние два года некоторым другим мечетям и святыням региона, которые также были закрыты на месяцы, в том числе из-за пандемии, разрешили снова открыться.

Джамия Масджид остается недоступной для совершения пятничных молитвы.

Власти разрешают мечети оставаться открытой в остальные шесть дней, но в эти дни там собирается всего несколько сотен верующих, по сравнению с десятками тысяч, которые часто собираются по пятницам.

Свобода религии закреплена в конституции Индии, что позволяет гражданам следовать и свободно исповедовать свои убеждения. В конституции также говорится, что государство не может "дискриминировать, покровительствовать или вмешиваться в исповедание какой-либо религии".

Для мусульман региона закрытие мечети вызывает болезненные воспоминания из прошлого.

В 1819 году сикхские правители уже закрывали ее на 21 год. В течение последних 15 лет она периодически испытывала запреты и закрытия со стороны сменявших друг друга индийских правительств.

Но нынешние ограничения являются самыми строгими с тех пор, как Кашмир был разделен между Индией и Пакистаном после того, как эти два государства получили независимость от Великобритании в 1947 году.

"Индия говорит, что она светская страна. Если это так, то почему мы наблюдаем такие религиозные ограничения?" - спрашивает Зариф Ахмед Зариф, поэт и историк.

После того как в 1989 году в Кашмире вспыхнуло вооруженное восстание против Индии, Большая мечеть и прилегающие к ней районы в центре Сринагара оказались в центре протестов.

Индия считает это восстание терроризмом, спонсируемым Пакистаном, что Пакистан отрицает.

Проповеди в Джамиа Масджид часто касались давнего конфликта, а главный имам и один из главных лидеров борцов за свободу региона Мирвайз Умар Фарук произносил пламенные речи, освещая политическую борьбу в Кашмире.

Власти часто вводили запрет на молитвы в мечети в течение длительного времени.

Согласно официальным данным, мечеть была закрыта не менее 250 дней в 2008, 2010 и 2016 годах вместе взятых.