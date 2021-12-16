В Германии левые радикалы напали на мечеть

В немецком Лейпциге 13 ноября произошло нападение на мечеть, финансируемую крупнейшей исламской организацией, действующей в Германии - Турецко-исламским союзом по делам религий (Ditib). Об этом сообщает издание Bild.

Немецкие СМИ сообщают, что около 100 левых радикалов устроили беспорядки, от которых пострадала не только мечеть - в соседних домах побили окна, находящиеся рядом автомобили попытались поджечь с помощью петард, из мусорных баков устроили горящие баррикады.

Общий ущерб от беспорядков: около 30 000 евро. Полиция поймала двенадцать погромщиков (от 14 до 31) и взяла их под стражу. Расследование продолжается.

Мы привыкли к исламофобии ультраправых, но почему же левые экстремисты нападают на мечеть? А все очень просто. Антифа рассматривает мечети Ditib «не как места отправления культа или мечети, а скорее как места для турецкой фашистской пропаганды».

Bild напоминает, что в письме об ответственности, опубликованном на «indymedia.org» о нападении антифа на ту же мечеть летом 2018 года, было сказано: «Если знать обо всех зверствах, которые происходят со стороны турецкого государства, если понимать, какую важную роль в этом играет Германия и как глубоко связаны сети DITIB с немецкими властями, то реакция необходима».

Это далеко не первое нападение немецких левых радикалов на мечети в Европе, вопреки популярному убеждению, будто антифа и леваки с каким-то особым пиететом относятся к мусульманам и Исламу, и нападают лишь на христиан и евреев.