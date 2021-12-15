Пекин использует иностранных инфлюенсеров в пропаганде против уйгуров

Иностранные социальные сети используются Коммунистической партией Китая как часть "глобальной пропагандистской акции", направленной на оправдание вопиющих нарушений прав человека в регионе Синьцзян, говорится в докладе австралийского аналитического центра.

Китайские государственные структуры приглашают иностранных инфлюенсеров в финансируемые государством туры по автономному району и усиливают видео и другой контент, который поддерживает "про-КПК нарративы", говорится в докладе Австралийского института стратегической политики (ASPI).

В докладе, опубликованном во вторник, базирующийся в Канберре аналитический центр заявил, что он выявил по меньшей мере 546 постов в социальных сетях, контролируемых китайским государством, которые продвигали связанный с Синьцзяном контент, созданный 13 иностранными инфлюенсарами.

Эти посты, размещенные в период с января 2020 года по август 2021 года, включали видеоролики, которые изображали "полностью положительный образ жизни в Синьцзяне", делая акцент на продуктах питания, культуре и инфраструктуре региона, а также более "откровенно политические" видеоролики, которые оспаривали утверждения о массовых задержаниях и принудительном труде.

"Этот контент в целом направлен на развенчание репортажей западных СМИ и научных исследований, опровержение заявлений иностранных правительств и утверждений о широко распространенных нарушениях прав человека в Синьцзяне", - заявил аналитический центр, который получает финансирование из различных источников, включая правительства Австралии и США.

"Часто такой контент затем продвигается партийно-государственными СМИ и дипломатическими аккаунтами в основных международных социальных сетях и на брифингах министерства иностранных дел. Эта тенденция особенно заметна, учитывая трудности, с которыми сталкиваются журналисты, освещающие события в Синьцзяне".

Чжан Хэцин, атташе по культуре в посольстве Китая в Исламабаде, был самым активным распространителем контента иностранных инфлюенсеров, прорекламировав его не менее 56 раз, говорится в отчете.

В докладе, озаглавленном "Заимствование уст, чтобы говорить о Синьцзяне", говорится, что стратегия соответствует призыву председателя КНР Си Цзиньпина в начале этого года "никогда не прекращать расширять круг наших друзей, которые понимают Китай и дружат с Китаем на арене международного общественного мнения".

"Используя популярность иностранных СМИ в Китае, китайский государственный пропагандистский аппарат может транслировать свои сообщения через потенциально более убедительные голоса в попытке нейтрализовать критические сообщения о нарушениях прав человека в Синьцзяне и создать более позитивный образ региона", - заявили в аналитическом центре.

"В свою очередь, эти иностранные социальные медиа инфлюенсеры могут продвигать свой контент, связанный с Синьцзяном, на конференциях МИД, делиться им на американских социальных медиа платформах и ссылаться на него в англоязычных статьях партийно-государственных СМИ, увеличивая число подписчиков и потенциально предлагая новые возможности для монетизации и наращивания аудитории".

Аналитический центр рекомендовал компаниям социальных сетей "лучше разработать и внедрить политику по выявлению аккаунтов с государственными связями или контента, которому напрямую содействовали государства - политику, которая должна применяться во всем мире".

Между тем офис Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет заявил в пятницу, что готовится опубликовать свою оценку условий в Синьцзяне в течение нескольких недель, после того как им не удалось достичь прогресса в организации визита в регион.

Это заявление было сделано после того, как Уйгурский трибунал, базирующийся в Великобритании, заявил, что он "убежден вне всяких разумных сомнений" в том, что Пекин несет ответственность за геноцид и преступления против человечности в регионе.