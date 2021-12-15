Кремль вынес себе приговор

Приговор по длившемуся три года делу ингушских политзаключенных, вынесенный сегодня "самым гуманным и справедливым" российским судом, можно считать приговором самой российской политике. В Ингушетии. На Кавказе. Да и вообще везде - приговором этому режиму как таковому.

Ахмед Барахоев - 9 лет лишения свободы,

Муса Мальсагов - 9 лет лишения свободы,

Барах Чемурзиев - 8 лет лишения свободы,

Багаудин Хаутиев - 8 лет лишения свободы,

Исмаил Нальгиев - 8 лет лишения свободы,

Зарифа Саутиева - 7,5 лет лишения свободы.

Среди осужденных на эти сроки - люди преклонных годов и женщина. Все - уважаемые ингушами люди. Не поставленные Москвой наместники, а именно они фактически являются авторитетами этого народа. И брошены в решетку они именно за это, за то, что представляют свой народ вопреки воле Кремля - как и Алексей Навальный, Айрат Дильмухаметов или Сергей Фургал.

Без сомнения, в результате этого решения Кремль окончательно потерял Ингушетию. Конечно, он ее контролирует физически и еще будет продолжать, пока вся эта армада силовиков объединена вокруг своего пахана. Но как только внутри них начнется грызня и они разбегутся по противоборствующим группировкам, что рано или поздно случится, ин ша Аллах, станет ясно, что этот контроль над народами и территориями удерживался исключительно силой. Той силой, которой у них больше нет.

В деле с ингушскими протестами мы изначально не вмешивались в чечено-ингушский территориальный спор, не выносили вердикт о том, кому принадлежит спорная земля, и не собираемся делать этого и впредь. Соседи, родственники, вайнахи, а главное мусульмане, они разберутся в этом сами.

Суть этой истории заключается в том, что как и многие другие вопросы этот захотели решить без народа и за народ, руками московским наместников. Просто в силу его чуствительности именно он спровоцировал акции протеста народа против того, что навязанная ему власть решает такие вопросы без него, за него и прикрываясь им. В ответ власть устами своего наместника озвучивала желание буквально расстреливать посмевших выступить против ее решения людей (https://www.youtube.com/watch?v=0sk3W4E-hjo).

До официальных расстрелов они пока еще не дозрели (хотя сколько их было неофициальных, в той же Ингушетии...), но решение о демонстративной расправе над лидерами протеста было принято именно в Кремле и нигде больше. Удерживание в СИЗО в течение трех лет, избиения, отказы в ходатайстве о переводе на домашний арест, а теперь и сам приговор - все это следствия именно такого решения.

Приговор потряс не только ингушей, но и все гражданское общество России, которому пока трудно привыкнуть, что сегодня 10 лет - это средний приговор за смелую общественную деятельность в стране. И вариантов в такой ситуации только два - либо привыкать и смиряться с этим, или положить этому конец.