Мали: французы ушли из Тимбукту спустя девять лет

Французские войска покинули город Тимбукту, что стало последним признаком того, как бывшая колониальная держава сокращает свое присутствие на севере Мали спустя почти девять лет после военного вмешательства, которое помогло оттеснить боевиков, захвативших часть страны.

Именно в Тимбукту 2 февраля 2013 года бывший президент Франции Франсуа Олланд объявил о начале военного наступления Франции в Мали. Во вторник на военной базе французский флаг был спущен, а на его месте поднят малийский флаг. После того, как Франция начала выводить войска, на базе оставалось около 150 солдат.

Генерал Этьен дю Пейру, руководитель французской операции "Бархан" в Мали, пожал руку новому начальнику лагеря и преподнес ему большой деревянный ключ, когда над ним пролетел французский военный самолет.

Франция "будет присутствовать по-другому", - сказал дю Пейру. В этом, в конечном счете, и заключается цель операции "Бархан": позволить Мали взять свою судьбу в собственные руки... но всегда в партнерстве".

Новый командующий малийскими войсками пока не дал никаких комментариев.

В своем заявлении французские военные подчеркнули, что малийцы держат "сильный гарнизон в Тимбукту", в дополнение к почти 2200 миротворцам Организации Объединенных Наций, которые размещены там на постоянной основе.

Мали страдает от конфликта, который начался как сепаратистское движение на севере страны в 2012 году, но превратился в войну множества вооруженных групп, борющихся за контроль в центральных и северных регионах.

Боевые действия распространились на соседние страны, включая Буркина-Фасо и Нигер, а ухудшение ситуации с безопасностью в регионе вызвало острый гуманитарный кризис.

Ранее в этом году Франция объявила, что к началу 2022 года выведет более 2000 военнослужащих из Сахельского региона, переориентировав свои военные усилия на нейтрализацию действий повстанцев, укрепление и обучение местных армий.

Решение было принято на фоне растущей политической нестабильности в Мали, где полковник Ассими Гоита совершил два переворота менее чем за год до того, как был приведен к присяге в качестве временного президента страны.