ЕСПЧ обязал Россию выплатить 11 500 евро заключенным членам Хизб ут-Тахрир

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что власти РФ нарушили их право на уважение частной и семейной жизни, запретив свидания заключенных сторонников Хизб ут-Тахрир* с родственниками в СИЗО.

Сегодня, 14 декабря, ЕСПЧ присудил трём татарстанцам, осужденным за организацию и участие в деятельности Хизб Ут-Тахрир, 11 500 евро в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд обязал российские власти выплатить Азату Загиеву 3 500 евро (плюс 250 евро на оплату работы представителя), Иреку Мухаметову — 4 500 евро (плюс 1 100 евро на оплату работы представителя), Зафару Якубову — 3 500 евро (плюс 1 100 евро на оплату работы представителя).

ЕСПЧ установил, что власти нарушили в отношении них статью 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — право на уважение частной и семейной жизни. В этой статье говорится, что "не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка".

Поводом к обращению в Европейский суд по правам человека стал тот факт, что следствие несколько раз отказывало обвиняемым в свидании с родственниками в СИЗО, где их содержали на этапе предварительного и судебного следствия. Кроме того, ЕСПЧ признал, что власти нарушили в отношении Ирека Мухаметова статью 5 Конвенции — право на свободу и личную неприкосновенность. Эта статья гарантирует право "на судебное разбирательство в течение разумного срока".

"Суд повторяет, что отказ в свиданиях с родственниками равносилен вмешательству в право на уважение семейной жизни по смыслу статьи 8 Конвенции. Суд считает, что отказы в свиданиях с родственниками в настоящем деле не были "предусмотрены законом", — сказано в решении ЕСПЧ.

Напомним, до ареста Азат Загиев и Ирек Мухаметов проживали в Альметьевске. Мухаметова признали виновным в организации деятельности террористической организации "Хизб Ут-Тахрир" (ч.1 ст.205.5 УК РФ) и приговорили к 18 годам в колонии строгого режима. Загиева признали виновным в участии в деятельности "Хизб Ут-Тахрир" (ч.2 ст.205.5 УК РФ) и приговорили к 13 годам в колонии строгого режима.

Зафар Якубов до ареста проживал в Казани. Его признали виновным в организации деятельности "Хизб Ут-Тахрир" (ч.1 ст.205.5 УК РФ), финансировании терроризма (ч.1 ст.205.1 УК РФ) и приговорили к 17 годам в колонии строгого режима.

* - запрещены в РФ