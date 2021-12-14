Мухаммад - пятый год подряд самое популярное имя для новорожденных в Британии

Имя Пророка, мир ему, сохраняет свою позицию самого популярного детского имени в Великобритании уже пятый год подряд.

Это имя, которое в разных вариациях также пишется как Mohamad, Mohammad, Mohamed и Muhammad, "сохраняет корону пятый год подряд", согласно данным британского BabyCentre, опубликованным в среду.

Самым популярным написанием имени было Muhammad.

"На вершине чарта имен для девочек произошли изменения: Оливия вернула себе первое место после падения на второе в прошлом году. Мухаммад прочно удерживает главную позицию еще один год, поскольку это имя снова оказалось самым популярным среди родителей мальчиков", - сказала Софи Белл, автор BabyCentre, ресурса для родителей и будущих мам в Великобритании.

Среди мусульман всего мира принято называть своих сыновей в честь пророка Мухаммада.

Согласно последним результатам переписи населения, в Великобритании проживает более 3,3 миллиона мусульман, причем 59 процентов из них живут в Лондоне. Многие из них имеют корни в индийском субконтиненте, где обычай называть сыновей этим именем особенно крепок. Как правило родители дают сыновьям два имени, первое из них Мухаммад, второе более обиходное.